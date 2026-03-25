Bí ẩn 'kim tự tháp' ở Nam Cực

Nhà nghiên cứu độc lập Jay Anderson cho biết đã phát hiện 3 đỉnh núi có góc cạnh sắc nét tại dãy Ellsworth qua Google Earth, với hình dạng và cách sắp xếp được cho là tương đồng với 3 kim tự tháp Giza. Phát hiện này nhanh chóng thổi bùng các giả thuyết về nền văn minh cổ đại và những biến động lớn của trái đất, theo Daily Mail ngày 25.3.

Ngọn núi hình kim tự tháp ở Nam Cực đã trở nên nổi tiếng trên mạng internet vào năm 2016 ẢNH: Google Maps

Sự tương đồng đáng kinh ngạc cũng gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng, khi nhiều người đặt câu hỏi cấu tạo này là do con người tạo ra hay tự nhiên.

Một người dùng mạng xã hội viết: "Nếu điều này là đúng, đây sẽ là bằng chứng tuyệt đối về sự dịch chuyển vỏ trái đất. Nói cách khác, bề mặt trái đất đã từng ở những vị trí khác nhau. Điều đó cũng sẽ chứng minh rằng đã từng tồn tại một nền văn minh rất tiên tiến, có niên đại sớm hơn nhiều so với những ghi chép cổ nhất của chúng ta".

Tuy nhiên, giới khoa học bác bỏ các suy đoán này, đưa ra giải thích rằng các kiến tạo ở Nam Cực được tạo ra do quá trình xói mòn tự nhiên.

Theo các nhà địa chất, những "kim tự tháp" thực chất là các đỉnh núi tự nhiên, được hình thành qua hàng triệu năm bởi quá trình phong hóa đóng băng - tan chảy. Hiện tượng này khiến nước thấm vào khe đá, đóng băng, giãn nở và làm vỡ đá, tạo nên các sườn dốc sắc cạnh.

Giáo sư Eric Rignot, nhà khoa học nghiên cứu tại NASA, khẳng định đây "chỉ là một ngọn núi trông giống kim tự tháp".

Tương tự, ông Mauri Pelto, giáo sư khoa học môi trường tại trường Nichols College (Mỹ), cho rằng dạng địa hình này không hiếm, có thể thấy ở nhiều nơi như đỉnh Matterhorn (Thụy Sĩ).

Cấu trúc này từng gây sốt từ năm 2016 khi xuất hiện trong các video trên YouTube, kéo theo nhiều thuyết âm mưu về căn cứ người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là một "nunatak" - đỉnh núi tự nhiên nhô lên khỏi băng.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy cấu trúc này do con người tạo ra.