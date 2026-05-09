Bí ẩn sau 'dàn áo' thủy tinh của Honda SH150i Vetro Blue vừa về Việt Nam

Không lâu sau khi được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Triển lãm EICMA diễn ra tại Ý vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, mới đây dòng xe tay ga cao cấp Honda SH150i "Made in Italy" vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu. Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn cập nhật màu sắc mới, Honda SH150i "Made in Italy" về Việt Nam lần này còn có phiên bản giới hạn Honda SH150i Vetro Blue. Phiên bản này chỉ được Honda sản xuất số lượng giới hạn 600 xe tại nhà máy của hãng ở Atessa, Ý.

SH150i Vetro Blue - Độc đáo với "dàn áo" nhìn xuyên thấu

Không chỉ khác biệt về số lượng xe xuất xưởng, Honda SH150i Vetro Blue còn thu hút sự chú ý khi "diện" dàn áo màu dương được làm bằng vật liệu đặc biệt, tạo hiệu ứng 3D giống thủy tinh. Đây là phiên bản Vetro thứ hai được Honda tạo ra với dòng xe tay ga cao cấp này, trước đó khoảng 2 năm Honda Ý cũng đã tung ra thị trường bản Honda SH Vetro xanh ngọc lục bảo. Trong tiếng Ý, Vetro có nghĩa là thủy tinh, chính vì vậy Honda đặt tên cho phiên bản này là SH150i Vetro Blue.

Honda SH150i Vetro Blue còn thu hút sự chú ý khi "diện" dàn áo màu dương được làm bằng vật liệu đặc biệt, tạo hiệu ứng 3D giống thủy tinh Ảnh: B.H

Tuy nhiên, cái tên "Vetro Blue" không chỉ mô tả một màu sắc, mà còn là một trải nghiệm thị giác rất đặc biệt. Màu xanh lam đậm, huyền bí, trong suốt như pha lê này được nâng lên một tầm cao mới nhờ độ trong suốt độc đáo.

Với lớp áo thủy tinh trong suốt, Honda SH150i Vetro Blue cho phép chủ sở hữu chiêm ngưỡng cấu trúc cơ khí bên dưới lớp vỏ xe. Hệ thống dây điện, khung gầm và các chi tiết động cơ… được thể hiện một cách tinh tế với màu xanh Vetro, gợi nhớ đến những chiếc đồng hồ skeleton cao cấp với bộ máy lộ ra ngoài. Lớp vỏ bán trong suốt với các hạt vi cầu thủy tinh biến chiếc Honda SH150i Vetro thành một thực thể sống động, thay đổi màu sắc tùy thuộc vào góc độ ánh sáng và môi trường xung quanh.

Honda thân xe Honda SH150i Vetro Blue đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng chống va đập và tia cực tím Ảnh: B.H

Bất chấp vẻ ngoài mỏng manh, trong suốt như pha lê, theo Honda thân xe Honda SH150i Vetro Blue đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng chống va đập và tia cực tím của Honda, đảm bảo độ bền và độ trong suốt không bị phai màu theo thời gian.

Dàn áo trên Honda SH150i Vetro Blue được tạo ra như thế nào?

Để tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho SH150i Vetro Blue, nhóm thiết kế tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Honda ở Atessa, Ý, đã tiến hành một quy trình nghiên cứu, thử nghiệm nghiêm ngặt, biến các hạt thủy tinh vô hình thành một lớp "áo giáp" trong suốt.

Các kỹ sư đã sử dụng các loại polyme chất lượng cao với độ trong suốt lên đến 80% để tạo nên "dàn áo" SH150i Vetro Blue Ảnh: B.H

Thay vì sử dụng các hạt nhựa mờ đục truyền thống, các kỹ sư đã sử dụng các loại polyme chất lượng cao với độ trong suốt lên đến 80%.Trong quá trình nấu chảy và tạo hình nhựa, một tỷ lệ chính xác các hạt thủy tinh siêu mịn được trộn trực tiếp vào hỗn hợp.

Những hạt thủy tinh này hoạt động như những lăng kính nhỏ, có khả năng phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Khi ánh nắng chiếu vào, thay vì bị lớp sơn bề mặt chặn lại, nó xuyên qua lớp nhựa màu xanh ngọc lục bảo, chiếu vào các hạt thủy tinh bên trong và tạo ra hiệu ứng lấp lánh tương tự như mặt nước sâu. Phương pháp này đòi hỏi kiểm soát nhiệt độ cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo các hạt thủy tinh được phân bố đều, không bị lắng đọng và không làm suy yếu cấu trúc nhựa.

SH150i Vetro trở thành mẫu xe thân thiện với môi trường nhất trong dòng xe SH Ảnh: B.H

Đặc biệt, quy trình sản xuất bộ body kit giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2. Màu sắc và hiệu ứng ánh sáng được tích hợp trực tiếp vào khuôn nhựa trong quá trình đúc, nên không cần bất kỳ công đoạn sơn hóa học truyền thống nào. Điều này giúp loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thường có trong sơn xe máy… Qua đó, biến SH150i Vetro trở thành mẫu xe thân thiện với môi trường nhất trong dòng xe SH.

Tại thị trường Việt Nam, Honda SH150i Vetro Blue được phân phối thông qua các đại lý đối tác của Rebel Motor tại một số tỉnh thành khu vực miền Nam với giá 235 triệu đồng.