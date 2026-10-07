Bị bắt cùng 300 thỏi vàng, cựu quan chức CIA nhận tội lừa đảo

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông Rush (49 tuổi), từng nắm giữ quyền tiếp cận thông tin an ninh cấp tối mật tại Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) của Mỹ, sẽ bị tuyên án vào ngày 28.1.2027 và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam.

Bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp cho thấy các thỏi vàng và tiền mặt tại nơi ở của ông David Rush Ảnh: AFP

Theo giới công tố, trong thời gian làm việc tại CIA, ông Rush đã dựng lên một chương trình mật giả mạo để chiếm đoạt ngân sách chính phủ. Họ cáo buộc ông Rush đã lừa đảo chiếm đoạt 193 triệu USD thông qua âm mưu này và dùng số tiền đó để mua vàng thỏi, đồng hồ Rolex, trang sức, xe cộ cùng những bất động sản hạng sang tại bang Florida.

Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 300 thỏi vàng (trị giá hơn 40 triệu USD) và 2 triệu USD tiền mặt trong cuộc khám xét nhà riêng của ông Rush tại bang Virginia vào tháng 5.

Cũng theo các công tố viên, ông Rush đã dựng lên một chương trình có độ mật cao để biện minh cho việc mua bất động sản hạng sang, với ý định bán lại để kiếm lời cho mình. Bị cáo cũng dựng lên một hoạt động nhạy cảm khác của chính phủ để biện minh cho việc mua số vàng thỏi nói trên.

Các công tố viên còn phát hiện ông Rush đã chuyển giao thông tin quốc phòng tối mật cho một "quan chức chính phủ nước ngoài" vào năm 2025. Danh tính của vị quan chức nước ngoài này không được tiết lộ.

Trong các tài liệu tòa án, giới công tố cho hay ông Rush cũng đã khai man về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc trước khi gia nhập CIA, trong đó có việc khai sai sự thật rằng ông từng là phi công quân sự Mỹ. Ông Rush gia nhập CIA vào năm 2009, theo tờ The Washington Post.

"David Rush đã lạm dụng chức vụ và phản bội lòng tin của công chúng, ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình", Giám đốc CIA John Ratcliffe nhấn mạnh.