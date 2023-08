Bị bắt giữ trên đường tẩu tán tài sản trộm cắp

Ngày 4.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đã phát hiện, bắt giữ Lò Văn Ch. (17 tuổi, trú tại H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hành vi tẩu tán tài sản đã trộm cắp trước đó.

Lò Văn Ch. cùng chiếc điện thoại lấy của người chủ nơi làm thuê CÔNG AN NAM ĐỊNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 1.8, lực lượng Công an TP.Nam Định trong quá trình tuần tra tại đường Trường Chinh, P.Quang Trung, phát hiện nam thanh niên chạy xe máy biển số 29S1 - 492.27, không đội mũ bảo hiểm.



Đại úy Mai Hữu Lộc ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga, lao xe vào xe mô tô do đại úy Mai Hữu Lộc điều khiển, chở đại úy Trần Công Huy khiến cả 2 xe ngã ra đường.

Lò Văn Ch. cùng chiếc xe máy đã tông vào cán bộ công an CÔNG AN NAM ĐỊNH

Các cán bộ công an trong tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, khống chế nam thanh niên. Tại trụ sở Công an TP.Nam Định, người này khai tên Lò Văn Ch. nhưng không hợp tác, khai báo gian dối. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy do Ch. điều khiển là tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 30.7 tại H.Đông Anh (TP.Hà Nội).

Trước những chứng cứ xác thực, Ch. đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Lò Văn Ch., người này làm thuê tại H.Đông Anh. Rạng sáng 30.7, Ch. trộm cắp chiếc xe máy trên cùng 1 điện thoại di động, 1 laptop của người chủ nơi đang làm thuê.

Lò Văn Ch. chạy chiếc xe máy lấy trộm về TP.Nam Định để tiêu thụ. Trên đường đi, Ch. bán laptop lấy tiền chi tiêu. Khi đến TP.Nam Định, chưa kịp tiêu thụ xe máy, điện thoại trộm cắp được thì Ch. bị phát hiện, bắt giữ.

Công an TP.Nam Định đã bàn giao Lò Văn Ch. và tang vật cho Công an H.Đông Anh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.