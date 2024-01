Bị bắt khi đang vận chuyển gần 500 viên nén ma túy về TP.Rạch Giá

Ngày 7.1, tin từ Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Chí Nam (29 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Lê Chí Nam và ô tô vận chuyển ma túy BÁCH HỶ

Khoảng 20 giờ ngày 6.1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Rạch Giá phối hợp Công an P.An Hòa và Công an P.Vĩnh Lạc (TP.Rạch Giá) bắt quả tang Lê Chí Nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra xe ô tô BS 71A-084.30 do Nam điều khiển, công an thu giữ 2 bịch ni lông, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn không đồng nhất và 499 viên nén màu xám.

Nghi phạm Lê Chí Nam và ma túy trên ô tô BÁCH HỶ

Nam khai nhận với công an, 2 bịch ni lông và 499 viên nén màu xám là ma túy dạng thuốc lắc và dạng khay, Nam mua của một người đàn ông ở H.Bình Chánh (TP.HCM) với giá gần 50 triệu đồng, để sử dụng. Khi về đến địa bàn TP.Rạch Giá thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá đang tiếp tục điều tra, xử lý Lê Chí Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.