Bị bắt sau 46 năm trốn truy nã vì giết 3 người

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27.4.1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn giết 3 người, gồm: một cụ bà 77 tuổi, 2 em nhỏ 6 và 11 tuổi tại xã Cát Hanh (H.Phù Cát, Bình Định). Đây là vụ trọng án, gây rúng động dư luận thời điểm đó.

Nguyễn Trọng Cầm (ở giữa) bị bắt giữ sau 46 năm trốn truy nã về tội giết người TRỊ BÌNH

Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.

Lần gần nhất, Nguyễn Trọng Cầm đổi tên thành Nguyễn Văn Công, sinh năm 1943, ở TX.Long Mỹ (Hậu Giang), học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại H.Châu Thành (Hậu Giang).

Tháng 6.2024, Công an tỉnh Bình Định nắm được thông tin ở tỉnh Hậu Giang có người chữa bệnh có đặc điểm giống Nguyễn Trọng Cầm. Tổ công tác Công an tỉnh Bình Định đến Hậu Giang phối hợp với lực lượng công an địa phương khoanh vùng, truy vết và đã truy bắt thành công Nguyễn Trọng Cầm. Tại thời điểm bị bắt, vợ con của Cầm cũng bất ngờ về nhân thân của người này.