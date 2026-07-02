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Thế giới

Bị bắt sau màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State

Vi Trân
Vi Trân
Hai người đã bị bắt sau một màn cầu hôn trên đỉnh của tòa nhà Empire State nổi tiếng tại New York (Mỹ).

Vụ việc xảy ra vào trưa 1.7 và truyền thông địa phương cho biết Sở Cảnh sát New York đã phải điều động một máy bay không người lái (UAV) cùng một trực thăng đến hiện trường để giám sát màn cầu hôn mạo hiểm này.

Cặp đôi cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State bị bắt - Ảnh 1.

Cặp đôi leo lên cột ăng ten của tòa nhà Empire State nổi tiếng tại New York ngày 1.7

ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Guardian, cặp đôi đã leo lên vị trí cao nhất của tòa nhà Empire State, biểu tượng nổi tiếng ở thành phố New York, cao hơn nhiều so với khu vực mở cửa cho công chúng. Empire State có chiều cao 443 m và từng có giai đoạn là tòa nhà cao nhất New York.

Cặp đôi cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State bị bắt - Ảnh 3.

Tòa nhà Empire State có chiều cao nổi bật so với các tòa nhà xung quanh tại Manhattan, New York

ẢNH: REUTERS

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào cả hai có thể leo lên những đoạn cuối cùng của tòa nhà. Hai người này đều mặc đồ màu đen và dường như đeo khẩu trang. Họ cũng giương một biểu ngữ màu đen lớn trên đỉnh tòa nhà với dòng chữ: "Khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng tình yêu quyền lực, thế giới sẽ hòa bình".

Cảnh sát New York chưa công bố danh tính của hai người. Tuy nhiên, họ được cho là Angela Nikolau và Ivan Beerkus, hai "rooftopper" (những người chuyên leo lên các tòa nhà chọc trời trái phép để chụp ảnh hoặc biểu diễn mạo hiểm) người Nga, từng thực hiện nhiều màn tương tự tại các thành phố Thiên Tân và Los Angeles.

Xem cảnh cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State

Trong một bài đăng trên Instagram kèm đoạn video được cho là quay từ đỉnh tòa nhà, bà Nikolau viết: "Ngay lúc này trên tòa nhà Empire State, bạn có thể theo dõi chúng tôi qua camera trực tiếp của thành phố".

Khoảng 13 giờ cùng ngày, người này tiếp tục đăng một loạt ảnh dường như được chụp trên đỉnh tòa nhà, trong đó có những bức ảnh về màn cầu hôn và hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Cặp đôi này từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story của Netflix phát hành năm 2024. Netflix mô tả bộ phim là: "Câu chuyện tình yêu của một cặp đôi chuyên thực hiện các màn mạo hiểm trên độ cao chót vót, với những khoảnh khắc thăng hoa đến nghẹt thở và cả những biến cố đau lòng".

Cặp đôi cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State bị bắt - Ảnh 2.

Cảnh sát được điều đến hiện trường để bắt giữ cặp đôi

ẢNH: REUTERS

Theo ABC News, cảnh sát New York đã thu giữ tấm biểu ngữ mà hai người treo trên đỉnh tòa nhà. Cảnh sát cho biết đã điều động đơn vị khẩn cấp để bắt giữ hai người chưa rõ danh tính bị phát hiện trên cột ăng ten của tòa nhà Empire State. Không có sự cố nào xảy ra và không ai bị thương trong vụ bắt giữ.

Cảnh sát cũng bổ sung rằng đang điều tra thêm và xem xét đưa ra cáo buộc.

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