Thế giới

Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của ông Trump

Vi Trân
23/09/2025 19:01 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị cảnh sát chặn lại trên đường phố New York để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua.

Sự việc hy hữu xảy ra tại New York vào tối 22.9 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rời khỏi trụ sở Liên Hiệp Quốc, nơi ông có bài phát biểu thông báo Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, theo tờ Le Parisien.

Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị về giải pháp hai nhà nước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22.9

ẢNH: REUTERS

Ông Macron đã bị cảnh sát chặn lại trên một tuyến phố để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Trump.

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, viên cảnh sát ra hiệu rằng đoàn xe của ông Trump sắp đi qua và nói với ông Macron: "Xin lỗi ngài tổng thống, cả tuyến đường đang bị chặn lại". Tổng thống Pháp sau đó đề nghị đi qua nhưng có vẻ không được cảnh sát chấp nhận.

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo lấy điện thoại di động và gọi cho người đồng cấp Mỹ. "Xin chào. Đoán thử xem, tôi đang đợi trên phố vì mọi thứ bị chặn lại cho ngài đấy", ông Macron nói và cười.

Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của ông Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Macron bị cảnh sát New York chặn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP CỦA BRUT

Sau nhiều phút, con đường được mở trở lại nhưng chỉ cho người đi bộ. Do đó, Tổng thống Macron tiếp tục đi bộ đến Đại sứ quán Pháp, điện thoại vẫn áp vào tai, rất có thể vẫn đang nói chuyện với ông Trump.

Trong một cảnh sau đó trong đoạn video, ông Macron chụp ảnh cùng một số người trên phố. Khi một người đàn ông hôn lên đầu nhà lãnh đạo, Tổng thống Pháp nói với đội cận vệ rằng "không sao" và cười.

Trước đó, Tổng thống Macron đại diện Pháp công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên Israel để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Ông Trump đã phản đối việc các đồng minh phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, gọi đây là phần thưởng cho Hamas. Chủ nhân Nhà Trắng dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào sáng 23.9, tối cùng ngày giờ Việt Nam.

'Cuộc so kè' bắt tay của ông Trump và ông Macron

'Cuộc so kè' bắt tay của ông Trump và ông Macron

Hôm 7.12, giới truyền thông chú ý đến những cái bắt tay 'mãnh liệt' giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Donald Trump trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

