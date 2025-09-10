Tổng thống Pháp rơi vào thế khó

Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Pháp cho thấy 364 nghị sĩ bỏ phiếu bất tín nhiệm và 194 nghị sĩ bỏ phiếu tín nhiệm, theo AFP.

Với kết quả trên, ông Bayrou trở thành thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thay vì bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ông Bayrou cảnh báo "vũng lầy nợ nần không thể tránh khỏi" đang đe dọa nước Pháp và phải có một "thỏa hiệp" về ngân sách. Theo Điện Elysee, ông Bayrou sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 9.9 và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chỉ định người kế nhiệm trong những ngày tới - chấm dứt đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Pháp có thể sẽ kêu gọi bầu cử sớm.

Toàn cảnh cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp ngày 8.9 Ảnh: AP

Việc ông Bayrou bị phế truất khiến Tổng thống Macron phải đối mặt thêm vấn đề nội bộ mới, giữa lúc đang dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao về cuộc xung đột ở Ukraine. Các đảng đối lập liên tục chỉ trích ông Macron là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay. Trong khi đó, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp quốc gia Pháp, kêu gọi giải tán Quốc hội, dù một cuộc bầu cử mới có nguy cơ khiến tình hình chính trị thêm chia rẽ.

"Tổng thống thực sự đang ở trong một tình thế khó khăn", theo ông Kevin Arceneaux, Giám đốc nghiên cứu chính trị của Đại học Sciences Po, nhận định về chính trường Pháp.