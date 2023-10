Bị bắt vì bán 2.020 thùng bia của công ty rồi bỏ trốn

Ngày 8.10, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay đã bắt được Nguyễn Viết Sơn (39 tuổi, quê Quảng Bình, trú P.Phú Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) khi Sơn đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Theo hồ sơ của công an, Sơn là nhân viên lái xe của Công ty S.H (ở TP.Huế). Ngày 9.11.2022, Sơn được công ty giao điều khiển ô tô BS 75C-0169 vận chuyển 2.020 thùng bia ra giao cho một công ty ở P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn (Quảng Bình).

Tuy nhiên, ra đến Quảng Bình, Sơn không giao bia cho công ty mà bán 2.020 thùng bia này cho quán tạp hóa ở thôn 7 xã Lý Trạch, H.Bố Trạch (Quảng Bình) với số tiền hơn 463 triệu đồng. Sau đó, Sơn đỗ ô tô tại cây xăng ở xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, rồi bỏ trốn. Công ty S.H định vị được ô tô, nhưng khi tìm đến nơi thì trên xe không còn thùng bia nào cả, liền trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an H.Bố Trạch đã lập hồ sơ xử lý vụ việc. Sau thời gian dài điều tra, xác minh, đến ngày 8.8.2023 Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch khởi tố bị can Nguyễn Viết Sơn về tội "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Hai ngày sau (ngày 10.8), Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch ra quyết định truy nã Sơn. Đến 20 giờ tối qua (7.10), Sơn bị bắt.

Như vậy, kể từ khi bán trộm bia của công ty rồi bỏ trốn, bị khởi tố, sau gần 1 năm bị can Sơn đã bị bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Sơn đã di chuyển, lẩn trốn tại nhiều nơi trước khi bị phát hiện bắt giữ.