Thời sự

Bị bắt vì dùng ô tô chặn lối vào hầm chung cư

Trần Cường
11/04/2026 21:18 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư về giá dịch vụ, người đàn ông 64 tuổi đã dùng xe ô tô chặn lối vào hầm Chung cư Hinode (Hà Nội). Cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam người này để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 11.4, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Bằng (64 tuổi, trú P.Bạch Mai, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng. Ông Bằng bị bắt tạm giam 3 tháng.

Ông Nguyễn Thế Bằng tại cơ quan điều tra

Theo Công an Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode (số 201 Minh Khai, P.Bạch Mai) về giá dịch vụ, ngày 1.4, ông Bằng đã đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư, sau đó khóa xe rồi bỏ đi.

Việc ông Bằng đỗ xe chắn lối vào hầm đã gây cản trở, gây ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an Hà Nội, vụ việc trên là bài học, lời cảnh tỉnh cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khuyến cáo cư dân giải quyết mâu thuẫn tại chung cư phải đúng pháp luật. 

Cư dân cần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật.

