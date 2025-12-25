Quảng Ngãi chính thức ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc, cấp sổ đỏ

Ngày 25.12, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Một dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi đang hoàn thiện ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, đơn giá dịch vụ được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Quảng Ngãi. Đối tượng thực hiện gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở NN-MT; các tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi có nhu cầu thực hiện các dịch vụ nêu trên sẽ được giảm 50% mức thu. Trường hợp thửa đất bị giảm diện tích do sạt lở tự nhiên cũng được áp dụng mức giảm tương tự.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN-MT hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá; đồng thời công khai đơn giá trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai, Sở có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp.

Sở Tài chính Quảng Ngãi được giao theo dõi, quản lý giá dịch vụ theo quy định; UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai đơn giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân, tổ chức thuận tiện tra cứu, thực hiện.