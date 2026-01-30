Bị bắt vì giả dạng đặc vụ FBI để giải thoát nghi phạm nổi tiếng

Các quan chức Mỹ đã bắt giữ ông Mark Anderson (36 tuổi) vào cuối ngày 28.1 tại Trung tâm Giam giữ Đô thành ở khu Brooklyn, thành phố New York vì người này giả dạng đặc vụ FBI hòng cướp ngục.

Luigi Mangione (ngồi giữa) tại phiên tòa ở Manhattan, New York (Mỹ) ngày 18.12.2025 ẢNH: AP

AFP dẫn hồ sơ tòa án cho biết ông Anderson đã nói với nhân viên trại giam rằng ông có giấy của thẩm phán ký tên, ra lệnh thả một tù nhân. Tuy nhiên, khi nhân viên trại giam yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, người này chỉ trình ra bằng lái xe và sau đó còn tuyên bố có vũ khí trong người.

Sau khi bắt giữ, các quan chức phát hiện trong ba lô của đối tượng có cái nĩa lớn và một con dao bầu bằng thép giống loại dao cắt pizza.

Nguồn tin tư pháp xác nhận người mà ông Anderson muốn giải cứu là ông Luigi Mangione (27 tuổi), nghi phạm bị cáo buộc bắn chết Giám đốc UnitedHealthcare Brian Thompson vào tháng 12.2024. Cảnh gây án được camera giám sát ghi lại.

Nghi phạm bắn chết CEO công ty bảo hiểm bị bắt, 'có ác ý với doanh nghiệp Mỹ'

Vụ sát hại làm chấn động nước Mỹ nhưng cũng phơi bày làn sóng phẫn nộ về hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân chạy theo lợi nhuận tại nước này. Các quan chức lên án vụ sát hại gây sốc nhưng Mangione trở thành anh hùng trong mắt một số người bất bình về chi phí chăm sóc y tế và hành động của các công ty bảo hiểm.

Ông Mangione bị truy tố ở cấp liên bang và tiểu bang. Ông không nhận tội trong cả hai vụ. Phiên xét xử vụ án liên bang dự kiến bắt đầu tuyển bồi thẩm đoàn vào ngày 8.9. Vụ còn lại chưa được ấn định thời gian.