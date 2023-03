Bị bắt vì vào bưu điện xã trộm hơn 40 triệu đồng

Ngày 15.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hậu Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hà (47 tuổi, ngụ phố Ngô Từ, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Bị can Bùi Thị Hà tại cơ quan công an CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Bùi Thị Hà vào Bưu điện xã Mỹ Lộc giả làm người mua sách, báo, sim điện thoại rồi lấy túi đựng tiền bán hàng của nhân viên bưu điện. Trong túi có hơn 40 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an H.Hậu Lộc đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Bùi Thị Hà.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận đã từng thực hiện 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP.Thanh Hóa và H.Đông Sơn (Thanh Hóa); và bản thân Hà từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của Hà thường chạy xe máy mang biển số giả, bịt kín mặt rồi trà trộn vào những khu vực đông người để trộm cắp tài sản.

Công an H.Hậu Lộc đang điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Bùi Thị Hà.