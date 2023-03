Đồng Tháp: Bắt nhanh 2 nghi phạm trộm cắp tài sản trên 2 tỉ đồng

Chiều 13.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng CSHS Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an TP.Sa Đéc vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, ngụ P.3, TP.Sa Đéc) và Hồ Văn Cảnh (24 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Châu Thành, Đồng Tháp) thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 2 tỉ đồng của một phụ nữ ở TP.Sa Đéc.



Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh (trái) cùng với nghi phạm Hồ Văn Cảnh thực hiện vụ trộm túi xách có tài sản trị giá hơn 2 tỉ đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 12.3, Công an TP.Sa Đéc nhận được tin báo của bà L.L.A (ngụ P.1, TP.Sa Đéc) về việc bị trộm đột nhập vào nhà trộm 1 túi xách chứa tiền mặt, điện thoại, vàng và 2 sổ tiết kiệm… tổng trị giá trên 2 tỉ đồng.

Bà A. cho biết, khi chuẩn bị ra chợ bán hàng, bà nằm nghỉ ngơi trên võng và để bên cạnh võng 1 túi xách, bên trong chứa nhiều tài sản nêu trên. Khi chợp mắt được khoảng 5 phút, bà phát hiện một thanh niên bịt mặt cầm túi xách của mình ra khỏi nhà nên hô hoán. Nghe tiếng tri hô, kẻ trộm nhanh chóng lên xe máy cùng đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ 30 ngày 12.3 (tức gần 12 giờ sau khi xảy ra vụ án), Công an TP.Sa Đéc phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Cảnh, là 2 nghi phạm thực hiện vụ trộm, khi cả hai đang trốn tại xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp. Lực lượng công an đã thu hồi hơn 500 triệu đồng và toàn bộ số vàng bị trộm.

Hiện, vụ trộm cắp tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.