Bị bỏng nặng do tự thí nghiệm đốt cồn tại nhà

Diện tích bỏng khoảng 19% diện tích cơ thể. Gia đình cho biết, trong khi tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bệnh nhi bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng.

Th.S - bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Công Sáng, Phó trưởng khoa Chỉnh hình - Bệnh viện Nhi T.Ư, thông tin: Bỏng do cồn cháy là một trong các nguyên nhân gây bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt ở trẻ thích khám phá và thử nghiệm với các chất dễ cháy. Để phòng bỏng cồn, các gia đình cần bảo quản cồn và chất dễ cháy ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ; tuân thủ hướng dẫn sử dụng khi dùng cồn, không thử đốt cồn trong không gian kín hoặc nơi có nhiều vật dễ cháy…

Nếu không may xảy ra bỏng cồn, cha mẹ cần ngừng ngay tiếp xúc với nguồn cồn, di chuyển trẻ ra xa khu vực cháy để tránh tái phát bỏng. Nếu cháy quần áo, cần dập tắt lửa bằng trùm khăn, vải ướt lên vùng cháy, không dùng vật liệu dễ cháy như nilon để dập lửa; loại bỏ quần áo và phụ kiện quanh vùng bỏng, như nhẫn, vòng, dây chuyền. Làm mát vùng bỏng bằng cách dội hoặc để vết thương dưới nước sạch mát trong 10 - 30 phút (chú ý giữ ấm vùng không bị bỏng, tránh hạ thân nhiệt ở trẻ).

Tuyệt đối không dùng nước đá hoặc chườm đá trực tiếp vì có thể khiến tổn thương nặng hơn. Băng nhẹ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc khăn vô trùng, tránh băng quá chặt. Không tự ý bôi thuốc lên vùng bỏng nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Sau sơ cứu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.