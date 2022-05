Bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò gì trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai?

Giữ vai trò cầm đầu nhóm Tịnh thất Bồng Lai

Chiều 15.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi) bị khởi tố do giữ vai trò là đồng phạm trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu là chưa chính xác. Bị can Cao Thị Cúc thường trú tại số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi đây được ông Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Theo đó, bị can Cao Thị Cúc được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định giữ vai trò cầm đầu nhóm Tịnh thất Bồng Lai cùng với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán tỉnh An Giang, thường trú tại hộ Cao Thị Cúc).

Trước đó, ngày 12.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Nội dung này cũng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra xác định Cao Thị Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng với bị can Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong Tịnh thất Bồng Lai kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an H.Đức Hòa để đòi “cô gái Diễm My”, tại thời điểm Công an H.Đức Hòa mời Diễm My về trụ sở làm việc hành chính.

Cụ thể hơn, bị can Cúc đã dùng những lời lẽ nhằm xuyên tạc vai trò của Công an H.Đức Hòa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại Công an H.Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng bà và những người trong Tịnh thất Bồng Lai "có quyền đối với cô gái Diễm My”. Đây chính là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hộ khẩu, hộ tịch, cũng như quyền con người. Qua đó, bị can Cúc đã có lời lẽ mạt sát cơ quan Công an H.Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ công tác tại đây.

Trên thực tế, nhân thân cô gái Diễm My rất rõ ràng về nơi cư trú là TP.HCM chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Vân, bà Cúc và tất cả những thành viên còn lại trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai.

Theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên, từ năm 2015, khi ông Lê Tùng Vân và những người theo ông về trú ở nhà bà Cao Thị Cúc ở H.Đức Hòa thì bà Cúc luôn giữ vai trò “nâng khăn sửa túi” cho ông Vân. Công việc chính của bà hằng ngày là lo chuyện cơm nước, ngủ nghỉ cho ông Lê Tùng Vân. Bà Cúc có 2 người con, trong đó có một người cũng đã bị khởi tố trước đó cùng với bị can Lê Tùng Vân về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.





Chưa xác định được thông tin cho rằng “cô gái Diễm My tạm lánh để sinh con"

Cũng theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, hiện cơ quan này chưa xác định được nơi ở và chưa liên lạc được với “cô gái Diễm My”. Do đó, trước câu chuyện dư luận cho rằng Diễm My đang tạm lánh để sinh con và người cha của đứa bé là một trong những thành viên của Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An còn đang trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ.

Vẫn theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, hiện quá trình điều tra về các tội danh khác theo nội dung trong các đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của một số thành viên trong Tịnh thất Bồng Lai cũng đã có kết quả bước đầu. Cơ quan này đang tiếp tục củng cố các chứng cứ… và sẽ có thông tin chính thức đến độc giả Báo Thanh Niên.

Cùng hành vi vi phạm pháp luật hình sự nêu trên của bị can Cao Thị Cúc, ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại vì lớn tuổi; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam 3 tháng gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Đến tháng 2.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Viện KSND tỉnh Long An quyết định rút hồ sơ của Cơ quan CSĐT và Viện KSND H.Đức Hòa vụ Tịnh thất Bồng Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Đến tháng 4.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có thông báo gia hạn đối với vụ án, gia hạn quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân và quyết định tạm giam đối với 3 bị can đến ngày 3.6.2022.

Ngoài bị can Cao Thị Cúc, các bị can khác trong vụ án này đều đã có luật sư nhận tham gia bào chữa.

Theo Công an tỉnh Long An, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh tiếp tục nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi của một số người sinh sống tại căn nhà của bà Cao Thị Cúc hay thường gọi Tịnh thất Bồng Lai.