Bị can gây rối, dùng dao tấn công 2 cán bộ công an phường

Ngày 30.7, thông tin từ Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra, xử lý vì tấn công khiến 2 cán bộ công an bị thương.

Trước đó, trưa 28.7, Công an P.Thuận Phước nhận tin báo từ người dân về việc Nguyễn Trường Sách đột nhập nhà thờ trên đường 3.2 (P.Thuận Phước) và có hành vi gây rối.

Công an P.Thuận Phước điều động tổ công tác gồm 4 cán bộ đến hiện trường giải quyết. Thấy lực lượng công an, Sách không chấp hành và trốn vào phòng trên gác 2 của nhà thờ, tay cầm dao.

Trong lúc lực lượng công an phường vận động, Sách bất ngờ lao ra ngoài, dùng dao tấn công trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng khiến cả 2 bị thương.

Sức khỏe cán bộ công an phường đã ổn định NGUYỄN TÚ

Trung úy Phan Minh Kỳ bị thương tích vùng đầu, vai và đứt gân tay, hiện đang điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp; thiếu tá Dương Quốc Hưng bị rách vùng mặt, điều trị ở khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đà Nẵng. Đến nay, sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Ngày 30.7, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã đến thăm và động viên 2 cán bộ Công an P.Thuận Phước.