Đà Nẵng: Khởi tố nhóm phóng xe máy, cầm hung khí đe dọa người đi đường

Chiều 26.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố nhóm côn đồ cầm hung khí, phóng xe máy đe dọa người đi đường.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can: Hồ Công Gia Huy (ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Phan Đình Tân, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Duy Khải (cùng ngụ P.Hòa Quý), Nguyễn Quốc An, Huỳnh Võ Ngọc Phát (cùng ngụ P.Mỹ An, cùng Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Trọng Tài (ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Lê Duy Tuấn (ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, rạng sáng 21.7, nhóm này (từ 18 - 20 tuổi) cùng nhiều đồng bọn chưa rõ nhân thân, lai lịch, rủ nhau vào TP.Hội An (Quảng Nam) uống nước, sau đó quay về TP.Đà Nẵng.

Cán bộ công an lấy lời khai nghi phạm NGUYỄN TÚ

Cả nhóm lấy 6 cây dao tự chế giấu ở khu vực Mân Quang (P.Hòa Quý), vừa chạy xe vừa giơ hung khí để ra oai, chụp hình và quay clip. Những người không có hung khí thì nhặt vỏ chai bia dọc đường.

Khi qua cầu sông Hàn, cả nhóm phát hiện 6 thanh thiếu niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi trên 3 xe máy. Nhóm Huy dàn hàng ngang, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đánh võng, vượt đèn đỏ, giơ hung khí để dọa. Tân ném vỏ chai bia khiến nhóm 6 người hoảng sợ bỏ chạy.

Tống đạt các quyết định khởi tố bị can NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, cả nhóm chạy qua trung tâm TP.Đà Nẵng về hướng Nam Ô, đèo Hải Vân, vòng ngược về đường 2 Tháng 9, cầu Hòa Xuân, đường Nguyễn Phước Lan về lại P.Hòa Quý rồi giải tán.



Theo Công an Q.Hải Châu, nhóm này tụ tập lên đến hơn 60 người, đi trên khoảng 40 xe máy, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên đi đường tham gia gây rối, mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường, đe dọa người khác.

Công an Q.Hải Châu đã triệu tập 10 thanh thiếu niên, khởi tố 8 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ nhóm này.