Bị cáo đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tuyên án tử hình

Ngày 18.8, TAND TP.HCM cơ sở 1 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, ở P.Tam Thắng, TP.HCM; trước đây là phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về các tội giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ. Trí đã dùng dao đâm một chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Bị cáo Trí tại phiên tòa ẢNH: NGUYỄN LONG

HĐXX đã tuyên phạt Trí tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà Trí phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Ngày 17.2.2025, theo kế hoạch, cảnh sát khu vực Công an phường 7, TP.Vũng Tàu (cũ) đến thực hiện xét nghiệm với Trí nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối. Cán bộ Công an phường 7 đã báo cáo vụ việc lại với Ban Chỉ huy Công an phường 7.

Khoảng 7 giờ ngày 3.3, Công an phường 7 phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đi trên 2 xe máy đến nhà mời Trí kiểm tra, nhưng Trí chửi bới và lấy 2 con dao chạy đuổi theo lực lượng công an. Trí dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an nhưng may mắn người này né được.

Trí liên tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Trí đến chỗ dựng 2 chiếc xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ, lấy điện thoại của một chiến sĩ công an để ở xe, ném hư hỏng. Trí mở nắp bình xăng 2 xe máy rồi châm lửa đốt. Trí vào nhà cố thủ, còn dùng nước sôi tạt vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một người bị bỏng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã điều động lực lượng cảnh sát cơ động tới hiện trường cùng chính quyền địa phương đến vận động nhưng Trí không nghe. Trí mở bình gas cố thủ trong nhà, dọa nếu có người vào sẽ cho nổ.

Tổ cảnh sát cơ động gồm 10 người, trong đó có 8 cán bộ, chiến sĩ đứng thành đội hình lá chắn 2 hàng ngang, 2 người còn lại đứng 2 bên cầm bình chữa cháy tiến vào từ cửa chính.

Thấy lực lượng cảnh sát cơ động tiến vào nhà, Trí liền cầm 2 con dao xông ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào đội hình lá chắn và đâm trúng ngực chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật tử vong, rồi bỏ chạy lên lầu 2.

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động truy đuổi theo, dùng lá chắn đẩy ngã Trí, liền bị Trí dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát, trong đó có một nhát dao trúng mu bàn tay. Trí xô ngã chiến sĩ này rồi vào phòng ngủ tiếp tục cố thủ, đến 13 giờ cùng ngày thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.