Bị cáo đầu vụ sới bạc quy mô lớn ở TP.HCM lãnh 9 năm tù

Trong đó, đối với nhóm tội tổ chức đánh bạc, HĐXX tuyên phạt bị cáo đầu vụ Nguyễn Minh Thành 9 năm tù, phạt bổ sung 80 triệu đồng; Phàng A Sám 7 năm tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Trần Văn Nghĩa 7 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. 22 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 7 tháng tù đến 6 năm tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 20 - 40 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành (hàng trên, bìa phải) và đồng phạm tại tòa

NGUYỄN ANH

Đối với 20 bị cáo nhóm tội đánh bạc, HĐXX tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng. Trong đó, có 4 bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn 7 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng về cả hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

HĐXX nhận định, Nguyễn Minh Thành là chủ mưu, cầm đầu, đứng ra tổ chức, điều hành sòng bạc; Phàng A Sám là người biết rõ Thành vay tiền để tổ chức và duy trì hoạt động của sòng bạc nhưng vẫn đồng ý và cho vay nhiều lần. Đến tháng 9.2020, do Thành trả tiền vay trễ, Sám đã kêu bị cáo Trương Văn Kem đến giám sát và thu tiền; Trần Văn Nghĩa là người được Nguyễn Tấn Lâm (tên thường gọi là Tụt hoặc Tuột, hiện đã bỏ trốn) giao nhiệm vụ đến giám sát hoạt động, theo dõi lợi nhuận sòng bạc và thu tiền xâu, tiền "bảo kê" 120 triệu đồng/tuần, mang về cho Lâm. Sau đó, Nghĩa thuê em vợ đến giám sát.

Đối với các bị cáo còn lại tại sòng bạc của Thành, HĐXX đánh giá vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của từng bị cáo để tuyên mức án tương ứng.

Ngoài ra, theo HĐXX, tại tòa Nguyễn Minh Thành khai thu lợi hơn 1,3 tỉ đồng, dùng 1,8 tỉ đồng để bảo đảm sòng bạc được hoạt động, không bị cơ quan chức năng kiểm tra; bị cáo Nghĩa là người nhận của Thành 1,8 tỉ đồng để "bảo kê" sòng bạc, rồi đưa cho Lâm, và một số bị cáo khác có hưởng lợi trong vụ án. Theo HĐXX, đây là khoản tiền thu lợi bất chính nên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền này để nộp ngân sách nhà nước.

Riêng bị cáo Nghĩa, HĐXX buộc Nghĩa nộp lại 1,8 tỉ đồng nhận từ Thành để "bảo kê" sòng bạc. Sau này, khi bắt được Lâm, xác định Lâm là người nhận tiền, buộc Lâm nộp lại thì số tiền Nghĩa đã nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với một số cán bộ công an (công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.6; công an các phường 1, 2, 3 thuộc Q.6, TP.HCM), Nguyễn Minh Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ tiền, quà để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động sòng bạc. Do chỉ có lời khai của Thành và Cơ quan CSĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau. Vì vậy, trong nội dung tuyên án, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.