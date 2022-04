Bị cáo Diệp Dũng lãnh án 2 năm tù vì 'chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước'

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, tối 28.4, TAND TP.HCM tuyên án vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” đối với 3 bị cáo: Diệp Dũng, Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM) 5 năm tù, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) 6 năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) bị tuyên 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Phiên tòa được xét xử kín, tuyên án công khai, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, tháng 12.2020, bị cáo Diệp Dũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lạm quyền trong thi hành công vụ” để điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op.





Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, bị cáo Dũng khai có người cung cấp thông tin quá trình điều tra vụ việc Saigon Co.op cho bị cáo. Từ đó, Cơ quan ANĐT phát hiện các tin nhắn SMS từ 2 số điện thoại gửi cho bị cáo Diệp Dũng có nội dung liên quan đến tiến độ kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Từ lời khai của bị cáo Diệp Dũng, Công an TP.HCM làm việc với các cán bộ tham gia tổ điều tra, xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, và bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ xác minh) thừa nhận đã cung cấp thông tin quá trình xác minh vụ việc cho Lê Thị Phương Hồng (người sống chung như vợ chồng với bị cáo Bắc - PV).

Từ thông tin ông Bắc cung cấp, bà Hồng đã cung cấp cho ông Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “Mật” theo quy định pháp luật.