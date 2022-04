Người mẹ 91 tuổi của bị cáo Diệp Dũng xin gặp con tại phiên tòa xử kín

Hôm nay (28.4), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” đối với 3 bị cáo: Diệp Dũng, Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng.

Trong đó, Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) bị xét xử về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) bị xét xử về tội về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Phiên tòa được xét xử kín nhưng sẽ tuyên án công khai, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Lấy thông tin, chủ động nhắn tin cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng

Theo cáo trạng, tháng 12.2020, bị cáo Diệp Dũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lạm quyền trong thi hành công vụ” để điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op.

Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, bị cáo Dũng khai có người cung cấp thông tin quá trình điều tra vụ việc Saigon Co.op cho bị cáo. Từ đó, Cơ quan ANĐT phát hiện các tin nhắn SMS từ 2 số điện thoại gửi cho bị cáo Diệp Dũng có nội dung liên quan đến tiến độ kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Từ lời khai của bị cáo Diệp Dũng, Công an TP.HCM làm việc với các cán bộ tham gia tổ điều tra, xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, và bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ xác minh) thừa nhận đã cung cấp thông tin quá trình xác minh vụ việc cho Lê Thị Phương Hồng (người sống chung như vợ chồng với bị cáo Bắc - PV).

Ngoài ra, bà Hồng khai, khoảng đầu tháng 9.2020, trong lần ông Bắc đến nhà bà Hồng ngủ, có mang theo tập tài liệu thể hiện kết quả làm việc với nhiều người về sai phạm tại Saigon Co.op, trong đó có tài liệu là kết quả làm việc với ông Diệp Dũng nên bị cáo đã xem, chụp lại và ghi chép các tài liệu về kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, định hướng làm việc với những người liên quan khi cơ quan điều tra triệu tập.

Từ các tài liệu có được, bà Hồng ghi lại số điện thoại của ông Diệp Dũng và chủ động liên hệ với ông Diệp Dũng.





Đến ngày 9.9.2020, cả hai gặp nhau tại một quán cà phê để trao đổi thông tin. Đến tối 9.9, tài xế của ông Dũng gặp bà Hồng để đưa một phong bì, trong đó có 100 triệu đồng và vài tờ giấy nhỏ ông Dũng viết nhờ bà Hồng chú ý một số nội dung khác.

Theo cáo trạng, tất cả tin nhắn giữa ông Diệp Dũng và bà Hồng đều chứa nội dung thông tin trong tài liệu, báo cáo thuộc chế độ “Mật”, “Tối mật”, là kết quả của quá trình xác minh vụ việc Saigon Co.op.

Bị cáo Diệp Dũng kêu oan

Quá trình điều tra, truy tố và khi hồ sơ vụ án chuyển qua tòa, bị cáo Diệp Dũng kêu oan. Trong đơn gửi các cơ quan tiến hành tố tụng, bị cáo Diệp Dũng nêu, ngay từ đầu, bị cáo không biết Lê Thị Phương Hồng là ai, bị cáo hoàn toàn bị động trong việc bà Hồng liên hệ với mình.

Hơn nữa, quá trình bà Hồng cung cấp thông tin, theo hồ sơ vụ án ghi nhận, ông Diệp Dũng cho biết quan điểm của mình là “tin tưởng vào quá trình điều tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu kết quả điều tra theo chiều hướng xấu thì sẽ báo cáo cấp trên xin xem xét lại”.

Luật sư của bị cáo Diệp Dũng cũng gửi đơn kiến nghị đến tòa, đề nghị HĐXX làm rõ những thông tin mà bị cáo Hồng cung cấp cho ông Diệp Dũng là nằm trong tài liệu mật, tối mật, hay “bí mật điều tra”. Nếu cho rằng các tài liệu bị cáo Hồng cung cấp là thông tin thuộc bí mật Nhà nước, thì đề nghị làm rõ các tài liệu bí mật nhà nước này nằm trong danh mục nào theo quyết định công bố của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày 28 và 29.4.