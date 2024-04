Bị cáo Đỗ Hữu Ca 'cầm hộ' 35 tỉ đồng chạy án

Ngày 10.4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng) cùng 12 bị cáo khác với các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa - nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở TP.Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3.2013 đến tháng 5.2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng.



Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên xét xử sơ thẩm Lã Nghĩa Hiếu

Sau khi bị công an điều tra, vợ chồng bị cáo Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho bị cáo Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở Hải Phòng. Bị cáo Ca bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, bị cáo đối diện mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Trong ngày đầu tiên xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng luận tội các bị cáo; đồng thời chủ tọa phiên tòa thông báo về các tình tiết giảm nhẹ khi có đơn của các tổ chức, đơn vị gửi đến.

Xem nhanh 20h ngày 10.4: Ông Đỗ Hữu Ca nói cầm 35 tỉ để coi giữ | Shark Thủy bị bắt, học viên về đâu?

Cũng trong phiên xét xử sơ thẩm đã diễn ra phần tranh tụng, đáng chú ý, các bị cáo đã tranh cãi "nảy lửa" và đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Đỗ Hữu Ca khai 4 lần nhận 35 tỉ đồng từ các bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh là để "cầm hộ" và "sẽ trả lại khi nào Đước qua cơn hoạn nạn".

Nói về việc chạy tội cho Đước, bị cáo Ca khai do Ngọc Anh nhiều lần tìm tới khóc lóc, quỳ trong nhà kể tình hình chồng bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, nên bị cáo rất lo lắng và muốn cứu giúp. Bị cáo Đỗ Hữu Ca còn khai bản thân không kiểm đếm số tiền trên mà cất nguyên trong phòng ngủ. Sau khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nên bị cáo Ca đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng. Khi kiểm đếm, bị cáo Ca mới biết số tiền đó là 35 tỉ đồng.

Trong khi đó, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước khẳng định bị cáo Ca "dám làm nhưng không dám nhận". Đước khai việc hối lộ "rõ như ban ngày", không tự dưng mà bị cáo này 4 lần đưa số tiền lớn như vậy đến nhà bị cáo Ca. Đước cho rằng nếu không phải là đưa 35 tỉ đồng chạy tội thì bản thân bị cáo không phải nhận thêm hành vi đưa hối lộ như cáo trạng nêu.

Tại phiên tòa, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước bày tỏ mong muốn tòa trả lại 35 tỉ đồng vì đây là "tiền tích cóp từ tuổi thơ đến giờ".

Hôm nay, 11.4, phiên tòa sơ thẩm sẽ bước vào ngày làm việc thứ hai.