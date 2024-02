Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tiền chạy án cho 'ông trùm' hóa đơn

'Ông trùm' mua bán hóa đơn đất cảng

Theo tài liệu điều tra, năm 2007, vợ chồng Trương Xuân Đước (53 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi) đều trú tại P.Đằng Hải, Q.Hải An (TP.Hải Phòng), đã cùng nhau quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung. Đây là công ty "ma", hoạt động chính là mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT); phục vụ những người cần hóa đơn để hợp thức hàng hóa, chênh lệch hóa đơn đầu vào - ra.

Ngọc Anh được Đước giao nhiệm vụ là kế toán trưởng, quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, vợ chồng Đước còn thành lập thêm nhiều công ty khác với mục đích để hóa đơn đi lòng vòng.

Khi biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành, vợ chồng Đước đã tìm gặp Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, để "chạy" tội. Mọi chi phí sẽ do gia đình Đước lo liệu.

Sau khi nghe doanh thu hóa đơn mà Trương Xuân Đước bán ra là khoảng 200 tỉ đồng, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng yêu cầu phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra (tương đương 20 tỉ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.

Đồng ý với yêu cầu của ông Ca, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10.2022 đến tháng 12.2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tại nhà riêng của ông này ở thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng).

"Cứ yên tâm về nhà ăn tết"

Đáng chú ý, trong lần đưa tiền cuối cùng vào ngày 1.12, thời điểm ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng Đước tại cơ quan thuế, thấy việc chạy án chưa có kết quả và tình hình nguy cấp nên Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỉ đồng đến đưa cho ông Ca.

Lực lượng công an khám xét nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca V.L

Tại nhà ông Ca, thông qua điện thoại của Ngọc Anh, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã nói chuyện trực tiếp với Đước và cho biết chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an Quảng Ninh, đồng thời bảo Đước về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đước từ chối.



Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi; gần trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, để hỏi kết quả chạy án.

Tại đây, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn tết, không phải lo lắng.

Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Đến ngày 3.2.2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỉ đồng nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7.2.2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định ông Đỗ Hữu Ca có hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố, bắt giam vào ngày 18.2.2023