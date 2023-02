Vì sao bắt khẩn cấp cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca?

K HÁM XÉT NHÀ RIÊNG TƯỚNG CÔNG AN LÚC NỬA ĐÊM

Xuất phát từ vụ án hình sự trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng liên quan, trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Đoàn công tác của lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng)

Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 18.2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và TP.Hải Phòng thực hiện lệnh khám xét nhà và bắt khẩn cấp ông Ca ngay trong đêm.

Hàng chục cán bộ điều tra, phần lớn ăn mặc dân sự đi ô tô biển trắng đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của vợ chồng ông Ca, tại số nhà 24 lô 18D Lê Hồng Phong (P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) và tại quê nhà ông Ca ở xã Kênh Giang (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Việc khám xét được thực hiện ngay từ chập tối 18.2.

Hơn 20 giờ ngày 18.2, nhận được tin báo, PV Thanh Niên đã có mặt tại khu vực trước cổng dẫn vào nhà riêng của ông Ca, nằm phía sau trụ sở UBND xã Kênh Giang, nhìn ra sông Giá. Theo quan sát của PV, có nhiều ô tô biển trắng của lực lượng thực thi pháp luật đậu bên đường.

Cánh cổng dẫn vào nhà riêng của gia đình cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca chỉ mở khi có người. Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an mặc sắc phục rời đi, lực lượng mặc thường phục lại đi vào.

Ông N.V.D, người cùng làng, cùng xóm với ông Ca, cho biết tối 18.2, ông thấy có nhiều người và xe ra vào nhà ông Ca, bao gồm cả xe biển xanh lẫn xe biển trắng, nhưng ông D. chỉ nghĩ rằng đó là bạn bè ông Ca như thường lệ đến chơi nhà; không biết đó là lực lượng công an đến thi hành nhiệm vụ.

Đến 24 giờ đêm, việc khám xét hoàn tất, các lực lượng chức năng lặng lẽ rút đi. Ông Ca cùng một số tài liệu liên quan thu được tại nhà đã được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ.

Chỉ đến sáng 19.2, người dân xã Kênh Giang mới hay việc Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện khám nhà và bắt khẩn cấp ông Ca.

Còn tại tổ dân phố lô 18D Lê Hồng Phong, P.Đằng Lâm, Q.Hải An (TP.Hải Phòng), người dân nơi đây đã lan truyền thông tin về việc cơ quan CSĐT khám xét nhà vợ chồng ông Ca tại địa chỉ số 24 lô 18D. Theo bảo vệ tổ dân phố ở lô 18D, khoảng 20 giờ ngày 18.2, có rất đông công an, gồm cả người mặc sắc phục và không sắc phục đi trên nhiều ô tô gồm cả xe biển xanh và biển trắng tới đây. Đường nội bộ trong tổ dân phố và 2 đầu đường dẫn vào ngôi nhà số 24 nói trên, đều có công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự và ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại. Toàn bộ khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt tạm thời cho đến khuya 18.2, khi lực lượng làm nhiệm vụ rút đi.

Ông Đỗ Hữu Ca LIÊN QUAN NHƯ THẾ NÀO TỚI VỤ ÁN TRỐN THUẾ?

Theo một nguồn tin riêng của Thanh Niên, ông Ca có quan hệ với giám đốc một doanh nghiệp là người Hải Phòng đang bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi lập nhiều công ty "ma", nhằm mục đích buôn bán hóa đơn VAT trái phép liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản...

Trưa 19.2, sau khi Bộ Công an thông tin ban đầu về việc bắt giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để điều tra liên quan đến vụ án trên, nhiều người dân Hải Phòng, đặc biệt là những người dân quê ông ở xã Kênh Giang (H.Thủy Nguyên) tỏ ra khá ngỡ ngàng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.