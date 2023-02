Người dân Hải Phòng ngỡ ngàng khi nghe tin thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

Theo người dân xã Kênh Giang, ông Đỗ Hữu Ca là người con của quê hương. Khi ra thành phố công tác, ông Ca vẫn giữ lại mảnh đất ông cha để lại trong con ngõ nhỏ, phía sau trụ sở UBND xã, nhìn ra sông Giá. Cuối tuần, vợ chồng ông lại đi xe về đây nghỉ, giao lưu với bà con xóm làng.

Cổng ngõ dẫn vào nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca ở H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) GIANG LINH

Đến năm 2016 - 2017, vợ chồng ông Ca đầu tư cải tạo không gian nhà cũ tại mảnh đất nói trên thành khu nhà mới khang trang, hiện đại.

Đến đầu năm 2019, được nhà nước cho về nghỉ theo chế độ, ông Ca chuyển về quê ở. Ông tham gia vào các phong trào hoạt động của địa phương. Cuối tuần có rất đông bạn bè, con cái của 2 vợ chồng ông Ca đi xe ô tô về chơi.

Do vậy, ông N.V.D nhà cùng làng với ông Ca cho biết, tối qua thấy có nhiều người và xe ra vào nhà ông Ca, có cả xe biển xanh, xe biển trắng, nhưng ông D. chỉ nghĩ rằng, đó là bạn bè ông Ca như thường lệ đến chơi nhà; không biết đó là lực lượng công an đến thi hành nhiệm vụ.

Chỉ đến sáng nay 19.2, người dân xã Kênh Giang mới hay việc Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện khám nhà và tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Công an khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng ĐA

Còn tại tổ dân phố lô 18D Lê Hồng Phong, P.Đằng Lâm, Q.Hải An (TP.Hải Phòng), người dân nơi đây đã bán tín bán nghi về việc cơ quan điều tra khám xét nhà vợ chồng ông Ca tại số nhà 24 lô 18D. Các hộ dân sinh sống ở đây đều là giới doanh nghiệp, công chức, họ sống rất khép kín.

Nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) sáng 19.2 GIANG LINH

Theo bảo vệ tổ dân phố lô 18D, khoảng 20 giờ ngày 18.2, có rất đông công an, gồm cả người mặc sắc phục và không sắc phục đi trên rất nhiều xe ô tô gồm cả xe biển xanh và biển trắng tới đây. Toàn bộ đường nội bộ trong tổ dân phố và 2 đầu đường dẫn vào ngôi nhà số 24 nói trên – nơi gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca ở khi ông Ca còn đương nhiệm, đều có công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự và ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại. Toàn bộ khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, tạm thời cho đến khuya 18.2, khi lực lượng làm nhiệm vụ rút đi.

"Thấy nhà ông Ca tập trung nhiều công an ra vào nên tôi rời bốt gác để lại gần xem sao thì các anh công an làm nhiệm vụ tại bốt ngăn lại, không cho vào", một bảo vệ tổ dân phố nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, để xác minh, làm rõ liên quan vụ án hình sự "trốn thuế, mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ án này, vào ngày hôm qua 18.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các tỉnh thành, tiến hành án tố tụng đối với một số đối tượng có liên quan.