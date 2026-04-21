Bị cáo kêu oan vụ chứa mại dâm, tòa tuyên 11 năm tù

Sau 4 lần trả hồ sơ và hoãn tuyên án, chiều 21.4, TAND khu vực 6, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh N. (39 tuổi) 11 năm tù, bị cáo Dương Thị D Tr. (33 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 10 năm tù, về tội "chứa mại dâm" tại cơ sở massage Queen Bee (quận 7 cũ).

HĐXX buộc các bị cáo nộp lại hơn 400 triệu đồng thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

2 bị cáo bị áp giải về trại tạm giam ẢNH: Q.N

HĐXX nhận định dù các bị cáo kêu oan, nhưng căn cứ lời khai của người liên quan, phù hợp biên bản làm việc, phù hợp với tài liệu khác trong vụ án, phù hợp với lời trình bày người bán dâm, người mua dâm, nên có cơ sở xác định có việc mua bán dâm tại cơ sở massage Queen Bee trong thời gian dài.

Cạnh đó, quá trình hoạt động, để né kiểm tra, cơ sở đã thiết kế hệ thống báo động riêng, để báo động khi có đoàn kiểm tra đến.

Trích xuất dữ liệu, tìm chủ nhân điện thoại

HĐXX phân tích, quá trình điều tra, trích xuất dữ liệu điện thoại, cho thấy có các cuộc trao đổi về hoạt động của cơ sở nói trên, trong đó Tr. là người trực tiếp quản lý, đồng thời có động tác báo cáo công việc đến N.

Cũng từ trích xuất dữ liệu điện thoại, cho thấy các tin nhắn trong điện thoại phù hợp lời khai của người bán dâm, "khi xin nghỉ phép hay nghỉ làm phải xin phép N., thông qua số điện thoại 0932...365".

"Tại tòa, N. khai không sử dụng điện thoại gắn thuê bao này, vì đã cho Tr. từ cuối năm 2022, và Tr. cũng xác định điều này. Nhưng trích xuất dữ liệu điện thoại cho thấy có nhiều hình ảnh selfie của N. ở nhiều không gian và thời gian khác nhau từ giữa tháng 3.2023.

Đồng thời, nhiều thông tin chuyển khoản ngân hàng từ số tài khoản của N. trong điện thoại này ở thời gian dài đến cuối năm 2023, từ số tiền nhỏ đến lớn. Trong đó, số tiền chuyển khoản trên 10 triệu đồng, bắt buộc phải có xác nhận sinh trắc học khuôn mặt trùng khớp CCCD trên điện thoại đã đăng ký. Điều này cho thấy người liên tục sử dụng và chủ nhân điện thoại và số thuê bao nói trên là N., không phải Tr.", HĐXX đánh giá.

Ngoài ra, theo HĐXX, Tr. đã nhiều lần dùng số điện thoại của mình nhắn đến số điện thoại của N. (0932...365) nhiều ngày trong tháng 3.2023, trùng khớp với lời thừa nhận của người bán dâm về việc giải thích thống kê số lần bán dâm, thu tiền bán dâm, chốt tiền thu được trong ngày...

Đối với một số vi phạm tố tụng khác trong vụ án, theo tòa, vi phạm này không làm thay đổi bản chất vụ án.

Đối với các hành vi làm lộ bí mật nhà nước, mua chuộc, cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp chứng cứ không đúng của một số người liên quan trong vụ án, tòa yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thay đổi lời khai tại tòa

Theo cáo trạng, tối 29.3.2023, bị cáo N. bị tạm giữ khi Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 kiểm tra cơ sở massage Queen Bee, phát hiện tại đây có 3 cặp đang có biểu hiện hành vi mua bán dâm.

N. sau đó được xác định là chủ cơ sở nhưng nhờ em dâu là bị cáo Tr. (cùng quê) đứng tên trên giấy phép kinh doanh. N. bị khởi tố về tội "chứa mại dâm"; còn Tr. bị xác định với vai trò đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, N. khai nhận hành vi phạm tội. Các nhân viên massage đều khai nhận và nhận dạng xác định đúng Tr. là người cùng N. điều hành, quản lý nhân viên cơ sở bán dâm tại phòng massage.

Tuy nhiên, tại các phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 đã trả hồ sơ 4 lần vì cả N. và Tr. không thừa nhận hành vi theo cáo trạng công bố.

Ba người, gồm: bị cáo N., người liên quan là Đ.T.L, người làm chứng là H.L cùng xác định 2 người mua dâm là ông H., ông K. không có mặt tại cơ sở massage Queen Bee.

Tòa cũng yêu cầu thu thập các video clip ghi lại quá trình phát hiện hai ông K. và H. mua dâm, do các ông này khai "sau khi mua dâm, còn đang ở trong phòng thì công an ập vào đưa về trụ sở. Quá trình xảy ra sự việc, công an có quay lại video clip"; thu thập biên bản, quyết định xử phạt hành chính hành vi mua bán dâm của những người liên quan.

Sau khi tòa trả hồ sơ, Viện KSND quận 7 (cũ) có công văn gửi đến tòa, xác định căn cứ bản tường trình/tự khai, biên bản lấy lời khai, bản cung của các bị cáo, người liên quan là đối tượng mua bán dâm, thì kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung cáo trạng vụ án. Vì vậy, Viện KSND quận 7 giữ nguyên cáo trạng truy tố.

Tại phiên tòa ngày 24.3, N. tiếp tục khai không liên quan đến cơ sở massage Queen Bee; không biết hoạt động tại cơ sở này; chủ cơ sở Queen Bee là em dâu bị cáo, là Tr.

Bị cáo Tr. khai mình mới là chủ cơ sở massage Queen Bee, nhưng cơ sở không hoạt động mại dâm. Ngoài ra, số điện thoại liên quan đến hoạt động của cơ sở massage là của bị cáo N. nhưng bị cáo N. đã cho bị cáo Tr. từ cuối năm 2022.