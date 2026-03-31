Tòa trả hồ sơ nhiều lần vụ án 'chứa mại dâm' vì bị cáo kêu oan

Theo dự kiến, sau khi nghị án kéo dài, ngày 31.3, TAND khu vực 6, TP.HCM sẽ tuyên án vụ “chứa mại dâm” xảy ra tại cơ sở massage Queen Bee (quận 7 cũ).

Tuy nhiên, HĐXX thông báo sẽ quay lại phần xét hỏi và hoãn xét xử. Nguyên nhân vì ngày 30.3, HĐND mới bầu lại hội thẩm nhân dân, vì vậy 2 hội thẩm nhân dân trong vụ án sẽ hết nhiệm kỳ từ ngày 30.3.

Sau khi thông báo hoãn xét xử, 2 bị cáo bị truy tố về tội "chứa mại dâm" bị áp giải trở về trại tạm giam ẢNH: Q.N

Đây là vụ án tòa đã từng trả hồ sơ 4 lần do 2 bị cáo kêu oan. Tòa yêu cầu Viện KSND khu vực 6 làm rõ một số vấn đề sau:

Tại cáo trạng và báo cáo của Công an phường Tân Phong (quận 7 cũ) không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người mua bán dâm. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, tòa yêu cầu làm rõ trình tự, căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.

Đồng thời, tòa cũng yêu cầu làm rõ lời khai của bị cáo, nhân chứng, người liên quan về việc 2 người được xác định là khách mua dâm (ông K., và ông H.) thực tế không có mặt tại cơ sở vào thời điểm kiểm tra...

Theo cáo trạng, tối 23.9.2023, bị cáo Huỳnh N. (quê Tiền Giang) bị tạm giữ khi Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 kiểm tra cơ sở massage Queen Bee, phát hiện tại đây có 3 cặp đang có biểu hiện hành vi mua bán dâm.

N. sau đó được xác định là chủ cơ sở nhưng nhờ em dâu là bị cáo Dương Thị D.Tr (cùng quê) đứng tên trên giấy phép kinh doanh. N. bị khởi tố về tội “chứa mại dâm”; còn Tr. bị xác định với vai trò đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, N. khai nhận hành vi phạm tội. Các nhân viên massage đều khai nhận và nhận dạng xác định đúng Tr. là người cùng N. điều hành, quản lý nhân viên cơ sở bán dâm tại phòng massage.

Tuy nhiên, tại các phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 đã trả hồ sơ 4 lần vì cả N. và Tr. không thừa nhận hành vi theo cáo trạng công bố.

Ba người, gồm: bị cáo N., người liên quan là Đ.T.L, người làm chứng là H.L cùng xác định 2 người mua dâm là ông H., ông K. không có mặt tại cơ sở massage Queen Bee.

Tòa cũng yêu cầu thu thập các video clip ghi lại quá trình phát hiện hai ông K. và H. mua dâm, do các ông này khai "sau khi mua dâm, còn đang ở trong phòng thì công an ập vào đưa về trụ sở. Quá trình xảy ra sự việc, công an có quay lại video clip"; thu thập biên bản, quyết định xử phạt hành chính hành vi mua bán dâm của những người liên quan.

Sau khi tòa trả hồ sơ, Viện KSND quận 7 (cũ) có công văn gửi đến tòa, xác định căn cứ bản tường trình/tự khai, biên bản lấy lời khai, bản cung của các bị cáo, người liên quan là đối tượng mua bán dâm, thì kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung cáo trạng vụ án. Vì vậy, Viện KSND quận 7 giữ nguyên cáo trạng truy tố.

Tại phiên tòa ngày 24.3, N. tiếp tục khai không liên quan đến cơ sở massage Queen Bee; không biết hoạt động tại cơ sở này; chủ cơ sở Queen Bee là em dâu bị cáo, là Tr.

“Ngày Queen Bee bị kiểm tra, bị cáo đang ở bên nhà hàng của chị gái sát bên cạnh, bị cáo thấy nhiều người ập vào, dí nhân viên tại cơ sở massage, bị cáo tưởng đánh nhau nên bị cáo và chị gái chạy qua. Khi đó một người đàn ông chụp cổ áo bị cáo, hỏi “Tr. phải không, rồi đưa bị cáo đi vào các phòng kiểm tra, rồi đưa bị cáo đi”, N. khai tại tòa.

Bị cáo Tr. khai mình mới là chủ cơ sở massage Queen Bee, nhưng cơ sở không hoạt động mại dâm. Ngoài ra, số điện thoại liên quan đến hoạt động của cơ sở massage là của bị cáo N. nhưng bị cáo N. đã cho bị cáo từ tháng 1.2023.