Bị cáo Nguyễn Lân Thắng lãnh án 6 năm tù

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của bị can Võ Thanh Thời về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm, chống phá Nhà nước và quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.