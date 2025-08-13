Bị chê già xấu, Trương Mạn Ngọc nói gì?

Ngôi sao gạo cội Trương Mạn Ngọc vốn nổi tiếng với phong cách sống kín đáo, gần như nói không với mạng xã hội và từ lâu đã rời xa làng giải trí. Lần xuất hiện trên màn ảnh rộng gần nhất của bà là vào năm 2013. Thế nhưng, ở tuổi 61, minh tinh bất ngờ tạo tài khoản và chính thức gia nhập nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, theo trang 8days ngày 12.8.

Trương Mạn Ngọc bình thản đáp trả trước những bình luận tiêu cực

Trong video đầu tiên đăng ngày 8.8, Trương Mạn Ngọc xuất hiện với gương mặt mộc, dạo bước trên con đường rợp bóng cây. Bà chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý về lý do lên sóng: "Nhiều chuyện không cần câu trả lời. Thời điểm là điều tùy vào cảm xúc cá nhân. Khi bạn cảm thấy đúng lúc, thì đó chính là lúc thích hợp".

Loạt khoảnh khắc đời thường lần đầu được minh tinh 61 tuổi chia sẻ với khán giả thông qua tài khoản mạng xã hội mới lập Ảnh: Xiaohongshu Trương Mạn Ngọc

Chỉ sau vài ngày, đoạn video đã gây bão, giúp tài khoản của ngôi sao phim Điềm Mật Mật thu hút hơn 800.000 người theo dõi. Người hâm mộ hào hứng để lại hàng loạt bình luận chào mừng. Tuy nhiên, xen lẫn giữa lời khen là không ít bình luận tiêu cực: "Ôi. Bà ấy trông già quá. Bà ấy đã buông thả bản thân sao?"; "Nhìn chẳng còn dáng vẻ nào của người nổi tiếng"; "Nhiều nghệ sĩ lớn tuổi khác còn trẻ đẹp hơn bà ấy".

Dường như không bận tâm đến những lời chê bai, Trương Mạn Ngọc còn để lại lời nhắn gửi tới người ủng hộ: "Chào mừng tới khu vườn của tôi. Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của mọi người. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã gặp rất nhiều người bạn mới. Tôi tự tay biên tập video cho bài đăng mở màn này. Bình luận của các bạn khiến tôi rất hạnh phúc và tiếp thêm động lực để tôi chia sẻ nhiều điều từ khu vườn của mình".

Hình ảnh Trương Mạn Ngọc xuất hiện bên một chàng trai trẻ được cánh phóng viên ghi lại vào khoảng tháng 7 năm nay Ảnh: HK01

Để hé lộ định hướng nội dung trong tương lai, bà dùng những tính từ như "mới", "vui", "hữu ích", "đẹp" và "thú vị" để chú thích cho những bộ trang phục của mình. Phong cách của người đẹp sinh năm 1964 trải dài từ streetwear, trang phục nghỉ dưỡng cho tới các bộ cánh kết hợp giữa đồ cơ bản hằng ngày và phụ kiện xa xỉ của Tiffany & Co., Cartier, Balenciaga, Chanel.

Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes (2004) và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (1992) Ảnh: Chinapress

Hiện chưa rõ động thái "lấn sân" mạng xã hội này chỉ đơn thuần là chia sẻ đời thường hay tín hiệu báo trước cho một dự án điện ảnh mới của minh tinh phim Tâm trạng khi yêu.