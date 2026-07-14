Bị cho là quá tham vọng khi thi Miss World, Bảo Ngọc nói gì?

Xuất hiện trong tập đầu tiên của series Shaping our world - Road to Miss World, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có dịp trò chuyện cùng siêu mẫu Minh Triệu - người từng hướng dẫn cô những bước catwalk đầu tiên. Trong không gian gắn với những ngày đầu tập luyện, cả hai cùng nhìn lại hành trình từ khi Bảo Ngọc mới bước chân vào lĩnh vực người mẫu cho đến lúc trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental 2022).

Bảo Ngọc cho biết thời điểm mới vào nghề, cô gặp không ít khó khăn khi trình diễn. Người đẹp nói bản thân từng mất nhiều thời gian để làm quen với ánh đèn sân khấu, máy quay cũng như việc kiểm soát hình thể trên giày cao gót. Việc sở hữu chiều cao 1,86 m cũng khiến cô gặp trở ngại trong việc lựa chọn trang phục và xác định vị trí đứng để phù hợp với ánh sáng sân khấu. Nhìn lại quãng thời gian đó, Minh Triệu tiết lộ cô đã chú ý đến Bảo Ngọc từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù khi ấy chưa đạt thành tích nổi bật, người đẹp sinh năm 2001 vẫn gây ấn tượng với đàn chị bởi tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc và sự quyết tâm. Sau đó, Minh Triệu đồng hành, hỗ trợ Bảo Ngọc rèn luyện catwalk và kỹ năng trình diễn trước khi tham gia các đấu trường sắc đẹp.

Minh Triệu và Bảo Ngọc cùng chia sẻ về những áp lực, thử thách khi theo đuổi các cuộc thi nhan sắc Ảnh: chụp màn hình series Shaping Our World - Road to Miss World

Bảo Ngọc chia sẻ lý do hướng đến Miss World

Sau khi đăng quang Miss Intercontinental 2022, Bảo Ngọc tiếp tục hướng đến mục tiêu chinh phục Miss World. Quyết định này cũng khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những nhận xét cho rằng người đẹp quá tham vọng khi liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Chia sẻ quan điểm về những ý kiến này, Minh Triệu bày tỏ: "Tôi không thấy Bảo Ngọc quá tham vọng. Khi một người khao khát chinh phục điều gì đó nhưng vẫn hướng đến việc tạo ra giá trị cho cộng đồng thì đó không phải tham vọng, mà là hoài bão, là lý tưởng".

Người đẹp cho biết động lực hướng đến Miss World xuất phát từ những giá trị cô theo đuổi Ảnh: chụp màn hình series Shaping Our World - Road to Miss World

Bảo Ngọc cũng chia sẻ rõ hơn về động lực khiến cô quyết định tiếp tục theo đuổi Miss World. "Tôi luôn mong muốn một lần được đến với Miss World với lý tưởng ban đầu. Đây là nơi tôi cảm thấy phù hợp với mình. Những cô gái tham gia cuộc thi đều có lý tưởng riêng, đều muốn cống hiến và đóng góp cho xã hội. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó, chứ không phải cố gắng trở thành một ai khác", nàng hậu bộc bạch.

Người đẹp cho biết mục tiêu của cô khi tham gia các cuộc thi không phải bằng mọi giá giành chiến thắng. "Tôi không nghĩ mình phải sống chết để giành chiến thắng. Điều quan trọng là mình đã nỗ lực hết khả năng và tận hưởng trọn vẹn hành trình đó", Bảo Ngọc chia sẻ. Theo Bảo Ngọc, chính suy nghĩ này giúp cô giữ được sự thoải mái về tâm lý, thay vì tự tạo áp lực cho bản thân trước mỗi cuộc thi.

Bên cạnh câu chuyện về hành trình thi nhan sắc, Bảo Ngọc và Minh Triệu còn chia sẻ kinh nghiệm xử lý những tình huống thường gặp trên sàn diễn như rách váy, đạp tà, vấp ngã, gãy gót giày hay gặp sự cố về ánh sáng. Bảo Ngọc cho biết với những người mẫu, hoa hậu thường xuyên mặc trang phục dạ hội dài, việc đạp tà hoặc vướng váy là điều khó tránh khỏi. Thay vì lúng túng, cô ưu tiên giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt để hạn chế ảnh hưởng đến phần trình diễn. Người đẹp cũng tiết lộ từng luyện tập với những đôi giày rất cao để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên sân khấu.

Ở góc độ người có nhiều năm kinh nghiệm, Minh Triệu cho rằng sự cố không quyết định thành công hay thất bại của một màn trình diễn. Theo cô, điều quan trọng là khả năng ứng biến, giữ được thần thái và sự tự tin trước khán giả. Khép lại cuộc trò chuyện, cả Minh Triệu và Bảo Ngọc đều cho rằng bên cạnh kỹ năng trình diễn, việc giữ tinh thần thoải mái và tận hưởng hành trình cũng là yếu tố quan trọng đối với người mẫu, hoa hậu khi bước lên sân khấu.