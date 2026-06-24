Đại học Columbia phản hồi về tranh cãi thư trúng tuyển của Bảo Ngọc

Thanh Niên đã liên hệ Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ tài chính của Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA), đơn vị trực thuộc Đại học Columbia, để xác minh một số thông tin liên quan đến thư báo trúng tuyển được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong email gửi nhà trường, Thanh Niên mong muốn SIPA làm rõ liệu thư báo trúng tuyển đang được chia sẻ công khai có phải là văn bản xác thực do SIPA phát hành hay không; liệu nhà trường đã xem xét những nghi vấn được nêu ra liên quan đến tài liệu này.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc đang là tâm điểm chú ý với câu chuyện du học tại Đại học Columbia Ảnh: NVCC

Thanh Niên cũng khẳng định không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên mà chỉ mong muốn nhận được những thông tin mang tính khái quát nhằm phục vụ việc đưa tin chính xác, khách quan.

Trong phản hồi gửi chúng tôi, SIPA cho biết không thể công khai thông tin cá nhân của các ứng viên. Tuy nhiên, đơn vị này xác nhận đã ghi nhận những quan ngại liên quan đến thư báo trúng tuyển đang gây tranh cãi và sẽ xem xét vấn đề này.

Bảo Ngọc thừa nhận sai sót khi xử lý hình ảnh bằng AI

Trong khi đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thư trúng tuyển Đại học Columbia và giải thích việc gỡ bài đăng trên fanpage của mình.

Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi sau những tranh cãi liên quan đến thư báo trúng tuyển Đại học Columbia Ảnh: NVCC

Phía Bảo Ngọc khẳng định việc cô được nhận vào chương trình Thạc sĩ ngành khoa học và chính sách môi trường thuộc SIPA là hoàn toàn chính xác. Người đẹp cho biết toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thủ tục học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học mùa hè năm 2026, cô được xét khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD. Tuy nhiên, do đã có kế hoạch tham gia cuộc thi Miss World 2026 từ trước, cô chủ động đề nghị chuyển thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được nhà trường chấp thuận. Vì vậy, các điều kiện hỗ trợ tài chính áp dụng cho kỳ nhập học năm 2026 sẽ được xem xét lại khi cô chính thức nhập học.

Bảo Ngọc cũng thừa nhận sai sót phát sinh trong quá trình đăng tải thư tuyển sinh lên mạng xã hội. Theo người đẹp, quản trị viên fanpage đã sử dụng công cụ AI để xử lý hình ảnh nhằm che các thông tin cần bảo mật.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, khiến một số chi tiết hiển thị không phản ánh nguyên trạng tài liệu gốc, trong đó có nội dung liên quan đến phần học phí.

"Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh", Bảo Ngọc cho biết, đồng thời khẳng định không có bất kỳ cá nhân nào cố tình chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh nhằm thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hoặc tạo ra hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản do nhà trường gửi.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc cho biết đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục gây hiểu lầm. Người đẹp cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời nhận trách nhiệm về sự sơ suất trong quá trình chia sẻ thông tin.