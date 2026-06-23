Hoa hậu Bảo Ngọc nói gì về nghi vấn sửa thư trúng tuyển Đại học Columbia

Cách đây không lâu, Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý khi chia sẻ thư nhập học từ Columbia University School of International and Public Affairs, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trực thuộc Đại học Columbia. Như Thanh Niên thông tin, nàng hậu sẽ học thạc sĩ ngành Hành chính công về khoa học môi trường và chính sách.

Phản hồi của Hoa hậu Bảo Ngọc trên trang cá nhân Ảnh: NVCC/Chụp màn hình

Tuy nhiên, bài đăng này của Bảo Ngọc lại trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Trên một diễn đàn, nhiều người hoài nghi tính chân thật về bức thư nhập học của Hoa hậu Liên lục địa 2022. Một số cư dân mạng phát hiện ra nhiều chi tiết bất thường, điển hình là việc thư mời sai chính tả. Chính điều này khiến dân mạng cho rằng nàng hậu 9X đang “phông bạt” chuyện học vấn bởi đây là những sai sót hiếm gặp trong văn bản của một trường đại học danh tiếng.

Hoa hậu Bảo Ngọc nói gì?

Ngày 23.6, Bảo Ngọc có động thái gây chú ý về ồn ào này. Cụ thể, nàng hậu khẳng định đây là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. “Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Bảo Ngọc ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn”, cô viết.

Nhiều khán giả lo lắng ồn ào học vấn sẽ ảnh hưởng đến hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới 2026 của Bảo Ngọc Ảnh: NVCC

Sau khi rà soát, Bảo Ngọc và ê kíp đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời đảm bảo giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Liên quan đến kế hoạch học tập, Bảo Ngọc chia sẻ vì lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc cần triển khai hiện tại, cô đã sắp xếp để bắt đầu chương trình thạc sĩ sang tháng 5.2027. “Bảo Ngọc trân trọng sự quan tâm, góp ý và những thắc mắc từ khán giả trong thời gian qua. Đây là những phản hồi giúp Bảo Ngọc nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng hơn trong quá trình chia sẻ các thông tin cá nhân trước công chúng”, người đẹp chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, phía Bảo Ngọc cho biết bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm của người đẹp 10X về vụ việc đang gây xôn xao.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001, được công bố sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, người đẹp từng giành á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, đồng thời giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022. Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao “khủng” 1,86m cùng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).