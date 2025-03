Bị CSGT phạt nguội quá 1 năm phải vượt cả ngàn km đến tận nơi đóng phạt?

Gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội về giao thông, nhiều người lan truyền thông tin: "Dính" phạt nguội quá 1 năm chưa xử lý thì phải về đúng nơi vi phạm, có khi vượt cả ngàn km mới đóng phạt được.

Thông tin này khiến chủ xe lo lắng, đặc biệt là chủ xe ô tô thỉnh thoảng có những chuyến đi về quê, công tác với lộ trình dài.

Xử lý phạt nguội chưa đồng bộ

Trường hợp anh N.D (ngụ Khánh Hòa) bị phạt nguội tại Ninh Thuận. Theo thông báo, anh đến Công an TP.Nha Trang nộp phạt, nhưng vì công an cấp huyện đã giải thể nên anh được 1 người quen hướng dẫn đến tận nơi phát hiện vi phạm xử lý.

"Để kịp đóng phạt, tôi mất hết nguyên một ngày trời, vừa di chuyển, vừa chờ đợi", anh nói.

Người dân đến đóng phạt nguội tại Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (PC08, Công an TP.HCM) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), anh K. (45 tuổi) đến đóng phạt lỗi phạt nguội do CSGT Nghệ An phát hiện.

Xác định đây đúng là thời điểm anh chạy xe chở gia đình về quê năm ngoái, nhưng lỗi đã quá 1 năm nên anh đến CSGT TP.HCM đề nghị xóa lỗi vì hết thời hiệu. CSGT không giải quyết xóa lỗi, hướng dẫn anh liên hệ nơi phát hiện vi phạm xử lý.

Anh K. thắc mắc: "Lỗi vi phạm khoảng 1 triệu đồng, nhưng giờ phải vượt hơn 1.000 km từ TP.HCM ra Nghệ An đóng phạt thì tiền vé máy bay hoặc xăng xe gấp mấy lần số này. Đó là chưa kể tôi phải xin nghỉ để đi lại. Tại sao CSGT không xử lý linh hoạt hơn giúp người dân tiết kiệm thời gian, tiền của?".

CSGT TP.HCM trích xuất dữ liệu từ camera đường phố để xử lý vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại các đội CSGT khác trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận một số trường hợp bị phạt nguội quá 1 năm đến xử lý. Người dân đặt câu hỏi: Cùng quá 1 năm, cùng vi phạm ở tỉnh khác nhưng tại sao có người đến đóng phạt được, người không?

CSGT TP.HCM xử lý thế nào?

Lãnh đạo một đội CSGT cho hay, với lỗi vi phạm quá 1 năm do CSGT TP.HCM phát hiện, chủ xe đã nhận thông báo vi phạm qua hình ảnh thì CSGT vẫn lập biên bản, ra quyết định xử phạt.

Trường hợp không nhận được thông báo, quá 1 năm thì theo luật Xử lý vi phạm hành chính, CSGT sẽ giải tỏa (xóa lỗi) cho chủ phương tiện.

Trường hợp không nhận được thông báo và có lý do chính đáng, chứng minh được bằng giấy tờ như: chuyển nơi ở, đi nước ngoài thời gian dài, đau bệnh nằm viện... kèm theo điều kiện quá 1 năm thì CSGT sẽ xóa lỗi.

Camera quan sát giao thông ở TP.HCM có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số xe, vạch kẻ đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiện nay, CSGT gửi thông báo phạt nguội bằng thư bảo đảm của bưu điện. Người đưa thư sẽ yêu cầu người nhận ký xác nhận, không có ai nhận thì thư được chuyển hoàn về lại CSGT. Do vậy, CSGT TP.HCM có căn cứ xác định được chủ phương tiện đã nhận thông báo hay chưa.

Theo vị này, với lỗi vi phạm quá 1 năm ở tỉnh khác, người dân mang thông báo vi phạm đến, CSGT TP.HCM vẫn xử lý. Nhưng người dân đến yêu cầu xóa lỗi, CSGT TP.HCM không giải quyết vì không xác minh được chủ xe đã nhận thông báo từ địa phương phát hiện lỗi vi phạm hay chưa.



Trường hợp lỗi vi phạm ở tỉnh khác, quá 1 năm, thất lạc thông báo thì người dân viết cam kết đã nhận thông báo, CSGT sẽ lập biên bản, giải quyết giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại.