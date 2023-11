Bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn, người đàn ông khóc 'tiền phạt hơn cả tháng lương'

Theo đó tối 27.11, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Bàn Cờ, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cùng Đội CSGT - TT Công an Q.1 và Đội CSGT - TT Công an Q.3 phối hợp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy trên đường Trường Sa - Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM) và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

"Tôi uống có 2 chai bia!"



21 giờ 39 phút, ông P.Đ.H (59 tuổi, ngụ Q.3) điều khiển xe máy mang BS 52F9 - 03XX di chuyển trên đường Trường Sa thì CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả phát hiện ông H. có nồng độ cồn 0,824 miligam/1 lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Hơn 20 giờ 45 phút 27.11, CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt xe máy di chuyển qua đoạn Trường Sa - Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). CAO AN BIÊN

Chia sẻ với PV, ông H. cho biết mình làm bảo vệ một công ty trên đường Phạm Ngọc Thạch (Q.3, TP.HCM). Sau khi giao ca, ông có ghé nhậu với "ông anh" vài chai bia rồi sau đó chạy xe về. Sắp về tới nhà thì bị CSGT kiểm tra.



Người vi phạm cho biết vì nhà gần đây, "chạy chút nữa là tới" nên vẫn lái xe về chứ không đi xe ôm. Thêm nữa, vì mai đi làm nên không dám uống nhiều. "Tôi uống có 2 chai bia à. Tôi già rồi, mai còn đi làm sớm nên không dám uống nhiều. Mình làm bảo vệ, người ta mời uống là chuyện bình thường. Phạt vậy buồn quá! Rất buồn!", ông phân trần với CSGT.

Căn cứ vào Điểm e, Khoản 8, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung 2021), ông H. bị phạt kịch khung 7 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ông H. mặc đồ bảo vệ, trong hơi thở có nồng độ cồn 0,824 miligam/1 lít khí thở. CAO AN BIÊN

Ông H. khóc mếu máo, van nài CSGT thông cảm. CAO AN BIÊN

Nghĩ tới số tiền phạt, ông H. cũng thất thần cho biết mỗi tháng, ông làm bảo vệ lương 6 triệu. Số tiền đó, ông xoay xở các chi phí như ăn uống, điện nước... thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nay, còn đóng thêm tiền phạt nhiều hơn cả tháng lương của ông.

Sau đó, người đàn ông liên tục nài nỉ CSGT không tạm giữ xe mình. "Tha em đi mà mấy anh ơi! Tha em đi!", ông H. ôm lấy xe không để CSGT niêm phong. Sau đó, ông ngồi tại chốt đo nồng độ cồn hơn 1 tiếng đồng hồ, cho tới khi xe được đưa lên xe xử lý theo quy định, ông mới buồn bã rời đi.

Bất ngờ khi bị CSGT kiểm tra đầu tuần

Trước đó, khoảng 21 giờ 11 phút, anh N.M.H (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63C1 - 03XXX di chuyển trên đường Trường Sa thì CSGT ra hiệu tấp xe vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, anh H. có nồng độ cồn là 0,074 miligam/1 lít khí thở. Anh H. phối hợp với CSGT nhanh chóng ký vào biên bản vi phạm. Chàng trai cho biết hôm nay là thứ 2, đầu tuần, bản thân anh khá bất ngờ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Anh H. phối hợp với lực lượng chức năng, ký vào biên bản vi phạm. CAO AN BIÊN

"Hôm nay nhậu với người quen, vừa ra khỏi quán vài trăm mét là bị phạt luôn. Mình uống không nhiều, 3 lon, vẫn còn tỉnh táo về. Sau lần này thì mình rút kinh nghiệm, lần đầu bị phạt nồng độ cồn. Chắc chắn lần sau khi có uống đồ có cồn mình sẽ bắt xe về", anh H. nói.

Sau khi tìm được xe ôm công nghệ, anh nhanh chóng về nhà. Trường hợp của anh H., nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Một người đàn ông khác bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn cũng cho biết chiều tối ông có đi nhậu với bạn bè. Vì chỗ uống cách nhà không xa nên ông lái xe máy đi. Đây là lần đầu tiên, ông bị phạt nồng độ cồn.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn được phát hiện tối 27.11 và được xử lý theo đúng quy định. CAO AN BIÊN

"Chắc chắn, lần sau đi nhậu xe tôi sẽ đặt xe. Hôm nay tôi uống cũng vài lon, không nhiều", ông hợp tác với lực lượng CSGT ký vào biên bản. Tính tới 22 giờ 30 phút, CSGT đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tiếp tục công tác kiểm tra tới rạng sáng 28.11.