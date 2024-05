Bị CSGT Trà Vinh phạt, lấy ná bắn bi sắt vào CSGT Vĩnh Long

Ngày 15.5, tin từ Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long), đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý D.H.V (17 tuổi, ở xã Trung An, H.Vũng Liêm) vì có hành vi dùng ná thun bắn bi sắt vào lực lượng CSGT Công an H.Vũng Liêm đang tuần tra, kiểm soát.

D.H.V tại cơ quan công an NAM LONG

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 12.5, thấy lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Trung Hiếu. H.Vũng Liêm, V. dùng ná thun bắn bi sắt vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

Tang vật được thu giữ NAM LONG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14.5, Công an xã Trung Hiếu phối hợp Đội CSHS Công an H.Vũng Liêm mời V. lên cơ quan làm rõ.

V. khai nhận cách nay khoảng 1 tháng, V. bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính nên "giận cá chém thớt", thấy lực lượng CSGT thuộc Công an H.Vũng Liêm đi tuần tra, V. dùng ná thun bắn cho "bõ tức".

Ngoài ra, V. còn khai nhận thường xuyên điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cc, xe không gương chiếu hậu bên trái và không đội mũ bảo hiểm.

Vụ việc đang được Công an H.Vũng Liêm tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.