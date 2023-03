Đồng Tháp: Điều tra vụ một người hành hung cán bộ CSGT

Chiều 13.3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, đơn vị đã bàn giao P.T.Đ (36 tuổi, ngụ TT.Ốc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang) cho Công an H.Lấp Vò điều tra, xử lý về hành vi hành hung cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông hành hung cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ chiều 12.3 CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, chiều ngày 12.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phân công 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL80.

Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc Tổ công tác lập biên bản xử lý một người vi phạm nồng độ cồn tại đoạn Km 35+400 (thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) thì có một người đàn ông điều khiển xe máy BS 66V1 - 834.40 chạy đến trình báo vừa bị người khác đánh. Khi lực lượng làm nhiệm vụ hỏi thông tin liên quan đến sự việc thì người này trả lời "không biết".

Nhận thấy nội dung tin báo không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CSGT nên đại úy H.T.N (trong tổ công tác) hướng dẫn người này đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh, cách đó khoảng 500 m, trình báo theo quy định. Tuy nhiên, người này không làm theo mà yêu cầu CSGT phải trực tiếp giải quyết sự việc.

Sau khi được tổ công tác giải thích các vụ việc đánh nhau xảy ra ở địa phương không phải thẩm quyền của CSGT, người này bất ngờ xông vào đánh đại úy H.T.N. Diễn biến vụ việc được camera của người dân ghi lại.

Tại trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh, người này khai tên P.T.Đ. Thời điểm xảy ra sự việc hành hung đại úy N., trong hơi thở của Đ. có nồng độ cồn là 0.554mg/lít khí thở. Kiểm tra thương tích trên cơ thể đại úy N., bác sĩ ghi nhận có vết trầy ngoài da ở phía sau gáy và trên đùi phải.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao P.T.Đ cho Công an H.Lấp Vò tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi hành hung cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.