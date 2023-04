Bị dân mạng phản ứng khi đăng clip tặng bà cụ 5.000 đồng, nam TikToker nói gì?

Kênh TikTok có tên Út Khờ Trai Miền Tây có hơn 194.000 người theo dõi và 6,1 triệu lượt thích, thường xuyên đăng tải những clip nói chuyện, giúp đỡ người nghèo.



Theo đó, TikToker này gặp một bà cụ ngoài đường. Trong clip, người này gửi đến bà những lời chúc như: "Con chúc cho bà xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an, con chúc cho bà muôn đời bình an, đời đời sống an lành... Hôm nay đủ nhân duyên lành con chia sẻ tình thương với tấm lòng nho nhỏ của cuộc đời con..." và sau đó gửi cho bà 5.000 đồng. Bà cụ không nói gì và rời đi ngay sau đó.



Nam TikToker tặng bà cụ 5.000 đồng và gửi nhiều lời chúc CHỤP MÀN HÌNH

Đọạn clip sau khi đăng tải khiến dân mạng phản ứng. Nhiều người cho rằng, nam thanh niên quay clip để quay clip câu like, câu view. Tài khoản Minh Nguyễn viết: "Thà không cho, không chúc để bà cụ đi bán kiếm tiền hay hơn. Chắc bà cụ hụt hẫng lắm". Bạn Thanh Thúy viết: "Chúc như vậy cũng quý nhưng bắt bà đứng giữa nắng thấy cũng tội mà cho ít tiền sợ bà buồn".

Tuy nhiên, một số người cho rằng việc cho ít hay nhiều là tấm lòng của mỗi người. Tài khoản T.M chia sẻ: "Của ít lòng nhiều. Cho ít hay nhiều cũng là tấm lòng của họ và nhận vui vẻ". Nickname L.O viết: "Quá trời lời chúc, cũng mong ai chúc tôi như vậy".

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ kênh cho biết bản thân khi gặp những người đi xin ngoài đường thường dừng lại và gửi lời chúc đến họ. Anh đã đọc những phản ứng của dân mạng về clip tặng bà cụ 5.000 đồng sau khi đăng tải lên kênh.

"Tôi bị cộng đồng mạng nói nặng nhẹ nhiều lắm vì họ cho rằng tôi chỉ cho 5.000 đồng mà nói nhiều trong khi tôi cũng nghèo chứ không giàu như mọi người. Tôi chỉ có tấm lòng, đi đâu thấy ông bà xin ngoài đường sẽ ghé vào chúc", nam thanh niên nói.

Nam TikToker hy vọng mọi người nếu thấy người già đi xin ngoài đường sẽ có lòng giúp đỡ họ.

"Tôi không thâm sân si, tranh giành với người khác nên không buồn với những gì mọi người bình luận trên mạng xã hội. Tôi có ít thì cho ít rồi chúc ông bà sức khỏe. Nếu như tôi giàu sang như người khác sẽ cho nhiều hơn. Tôi đăng tải clip với ý nghĩa làm việc thiện không nhất thiết phải giàu mới đi giúp. Tôi muốn chia sẻ những gì từ tấm lòng của mình với người khác trong cuộc sống. Cho rằng ông bà trong các clip sẽ buồn là suy nghĩ của mọi người nhưng tôi nghĩ rằng ông bà nghe được những câu chúc sẽ rất vui", người này nói.