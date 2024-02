Bị đánh hội đồng, dùng dao đâm trả khiến 1 người tử vong

Ngày 22.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thuận Thảo (35 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh,Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Thảo là người dùng dao đâm trả khi bị đánh hội đồng khiến 1 người tử vong.

Bị can Nguyễn Thuận Thảo tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 14.2, Thảo cùng 3 người khác tổ chức nhậu tại nhà mình; trong đó có anh H.L.H, là con của ông H.P.Đ.S (58 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau khi ngà say, nhóm người này chơi đánh bài. Lúc này, ông S. cũng đến tham gia. Trong lúc chơi bài, giữa Thảo và anh H. xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, Thảo đang ngồi ăn cơm thì anh H. đến cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, ông S. cầm cây đánh Thảo. Bị 2 cha con tấn công, Thảo lấy cây sắt định đánh lại nhưng được người thân ngăn cản.

Sau đó, Thảo lấy con dao, chạy ra bụi tre gần đó thì gặp ông S. và tiếp tục bị ông này đánh té ngã vào hàng rào. Chưa dừng lại, ông S. xông vào đánh nên Thảo dùng dao đâm lại.

Ông S. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến khoảng 1 giờ sáng 15.2 thì tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Thảo đến Công an P.Cái Vồn đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.