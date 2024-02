Lời khai ban đầu của nghi phạm giết vợ, phân xác ở Vĩnh Long

Tối 9.2, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, Vĩnh Long), nghi phạm trong vụ giết vợ rồi phân xác ném xuống sông.

Sau khi gây án tại Vĩnh Long, nghi phạm Trương Văn Út bị bắt giữ ở Bến Tre NAM LONG

Bước đầu Út khai nhận do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả, Út dùng kéo đâm bà T.T.D (62 tuổi, vợ Út) tử vong. Sau đó, Út dùng dao bầu phân xác và ném các phần thi thể nạn nhân xuống sông sau nhà cùng hung khí là cây kéo.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 7.2, Công an H.Tam Bình tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện cẳng chân trái của người (từ khớp gối trở xuống) trôi trên sông, đoạn thuộc ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình.

Ngay sau đó, Công an H.Tam Bình triển khai lực lượng đến hiện trường nắm tình hình và xử lý sự việc; đồng thời phát động quần chúng nhân dân trên địa bàn truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm cẳng chân phải và 1 bộ phận nội tạng, phần đầu và 1 cánh tay đang trong giai đoạn phân hủy trôi trên sông thuộc ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình và nhánh sông Măng, đoạn thuộc khóm 2, TT.Tam Bình, H.Tam Bình.

Ngôi nhà Út và bà D. ở được xác định là hiện trường vụ án NAM LONG

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác định có dấu hiệu tội phạm giết người phân xác nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an H.Tam Bình khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nạn nhân là bà D. và Út là vợ chồng, đăng ký kết hôn năm 2023. Cả hai thuê nhà trọ chung sống với nhau tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình. Út làm nghề sản xuất chậu cây cảnh.

Xác định Út đã rời khỏi nơi tạm trú, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp lực lượng CSHS Công an các tỉnh lân cận tiến hành truy bắt. Đến khoảng 10 giờ 20 ngày 9.2, Phòng CSHS Công an H.Châu Thành (Bến Tre) và lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, phát hiện, bắt giữ Trương Văn Út đang trên đường lẩn trốn tại Bến Tre.

Vụ giết vợ phân xác đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.