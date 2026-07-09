Bí đao khổng lồ 'nằm võng' giữa đảo Cù Lao Xanh

Trên xã đảo Nhơn Châu hay Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), sự xuất hiện của những quả bí đao khổng lồ đang mở ra kỳ vọng về một hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo cho hòn đảo tiền tiêu.



Xã đảo Nhơn Châu nằm giữa trùng khơi, cách đất liền 24 km về hướng đông ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cách trung tâm tỉnh Gia Lai khoảng 24 km về phía đông, xã đảo Nhơn Châu có diện tích hơn 365 ha, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh. Tuy nhiên, phía sau bức tranh thiên nhiên thơ mộng là không ít khó khăn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Địa hình trên đảo chủ yếu là đồi núi đá, quỹ đất canh tác rất hạn chế, phần lớn là đất cát nghèo dinh dưỡng. Đảo cũng không có sông, suối tự nhiên nên nguồn nước phục vụ sản xuất phụ thuộc nhiều vào nước mưa và các công trình trữ nước. Bên cạnh đó, gió mạnh, hơi mặn từ biển và bão thường xuyên khiến việc trồng trọt gặp nhiều trở ngại.

Chính vì vậy, sinh kế của người dân Nhơn Châu từ nhiều năm qua chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản như tôm hùm, cá mú, mực lá và phát triển du lịch.

Với mong muốn tìm kiếm một loại cây trồng có khả năng thích nghi với điều kiện khô hạn, mang lại giá trị kinh tế và có thể tạo điểm nhấn cho du lịch, đầu tháng 6 vừa qua, UBND xã Nhơn Châu đã đưa giống bí đao "nằm võng" ra trồng thử nghiệm.

Đây là giống bí đao khổng lồ có nguồn gốc từ vùng Phù Mỹ Đông ẢNH: HẢI PHONG

Đây là giống bí đao khổng lồ có nguồn gốc từ vùng Phù Mỹ Đông (Gia Lai), nổi tiếng với những quả nặng từ 40 - 60 kg, cá biệt có quả đạt gần 70 kg. Do trọng lượng quá lớn, người trồng phải dùng võng bằng lưới để đỡ quả, tạo nên hình ảnh đặc trưng "bí đao nằm võng".

Ban đầu, việc đưa giống cây vốn quen với vùng đồng bằng pha cát ra giữa biển khơi không nhận được nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, sau hơn 2 tháng được chăm sóc, toàn bộ cây giống đều sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện nắng, gió và hơi mặn của đảo.

Đến nay, những cây bí đầu tiên đã cho quả. Trên giàn hiện có 4 quả đạt trọng lượng khoảng 10 kg mỗi quả và đã được người trồng mắc võng đỡ nhằm tránh đứt dây. Đây được xem là tín hiệu tích cực, khẳng định bước đầu thành công của mô hình thử nghiệm.

Những cây bí đao đầu tiên tại xã đảo Nhơn Châu đã cho ra những quả bí đao khổng lồ đầu tiên ẢNH: NHƠN CHÂU

Theo UBND xã Nhơn Châu, nếu cây tiếp tục phát triển ổn định, cho năng suất và chất lượng tốt, địa phương sẽ nhân rộng mô hình bằng cách hỗ trợ giống cho người dân để mở rộng diện tích trồng trên đảo.

Không chỉ góp phần bổ sung nguồn rau, quả tại chỗ, mô hình còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm. Trong tương lai, bên cạnh các hoạt động lặn ngắm san hô, tham quan hải đăng hay khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh, du khách có thể ghé thăm những giàn bí đao khổng lồ "nằm võng" đung đưa trong gió biển.