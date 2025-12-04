Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bị gãy dương vật sau quan hệ tình dục, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Duy Tân
Duy Tân
04/12/2025 15:43 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ vừa cấp cứu và điều trị kịp thời một bệnh nhân 45 tuổi bị gãy dương vật sau quan hệ tình dục.

Ngày 4.12, tin từ Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân gãy dương vật sau quan hệ tình dục.

Trước đó, ông H.M.T (45 tuổi, ở TP.Cần Thơ) nhập viện với triệu chứng đau dương vật. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước khi nhập viện một ngày ông quan hệ tình dục với vợ. Sau quan hệ, dương vật bị sưng to kèm đau nhức, ông T. có tự mua thuốc uống nhưng không giảm đau.

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị gãy dương vật sau quan hệ - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để giải quyết tổn thương

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ngày nhập viện, dương vật đau ngày càng tăng kèm sưng, phù nề, tím nhiều. Sau khi được thăm khám ban đầu, siêu âm dương vật ghi nhận chấn thương thể hang bên trái.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để giải quyết tổn thương. Ê kíp đã lấy được khối máu tụ và khâu phục hồi lại bao trắng của thể hang thành công.

Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân đi lại, tiểu tiện bình thường, vết mổ khô, không rỉ dịch, không đau và được cho xuất viện.

Gãy dương vật do nhiều nguyên nhân

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, cho biết chấn thương bộ phận sinh dục phổ biến hơn nhiều ở nam giới so với nữ giới, đặc biệt là trong độ tuổi từ 15 - 50. Tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. 

Các nguyên nhân phổ biến của gãy dương vật là do quan hệ tình dục sai tư thế, bẻ cong cưỡng bức, thủ dâm...; trong đó nguyên nhân do quan hệ tình dục sai tư thế thường gặp hơn. 

Bác sĩ Hiếu khuyến cáo, quan hệ tình dục nên nhẹ nhàng và đúng tư thế. Khi gặp vấn đề bất thường như sưng, đau hay tụ máu bầm dương vật thì nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm.

Khám phá thêm chủ đề

gãy dương vật quan hệ tình dục dương vật Bộ phận sinh dục Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ
Xem thêm bình luận