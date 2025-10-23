Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bị gia đình cấm cản, người đàn ông quyết kết hôn, chịu cảnh ở rể

Thạch Anh
Thạch Anh
23/10/2025 08:22 GMT+7

Hành trình hôn nhân đầy gian truân được cặp đôi Như Quỳnh và Duy Thành chia sẻ trong chương trình 'Thuận vợ thuận chồng', lên sóng trên VTV9.

Chia sẻ về hành trình gắn bó của mình, Duy Thành cho biết tình yêu của họ vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Trước những rào cản ấy, cặp đôi chọn cách ra ngoài chung sống, tự lập từ sớm để khẳng định tình cảm và xây dựng niềm tin để bố mẹ cho họ tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi bị gia đình cấm cản, từng chịu cảnh ở rể khi tiến đến hôn nhân - Ảnh 1.

Duy Thành và Như Quỳnh là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng

Ảnh: BTC

Tưởng chừng sau đám cưới mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng cuộc sống “ở rể” lại tiếp tục đặt ra nhiều thử thách mới. Một lần nữa, họ đưa ra quyết định mạnh mẽ: dọn ra ở riêng để giữ gìn hòa khí và tạo dựng một cuộc sống độc lập, bình yên hơn cho cả hai. Đồng hành trong chương trình, chuyên gia tâm lý cũng nhận định rằng định kiến về việc “ở rể” vẫn còn tồn tại, và không ít gia đình trẻ phải đối mặt với áp lực vô hình này trong hành trình xây dựng tổ ấm.

Sau quyết định này, hành trình hôn nhân của Duy Thành và Như Quỳnh vẫn không hề dễ dàng. Chia sẻ trong chương trình, nữ khách mời cho biết vào năm 2017, khi đang mang thai, hai vợ chồng đối diện với không ít áp lực vì bất đồng quan điểm, chưa thật sự hiểu nhau, kinh tế khó khăn... Tất cả những điều đó dồn nén khiến không ít lần cô nghĩ đến chuyện buông bỏ. 

Như Quỳnh tâm sự thời điểm đó, cô từng rời nhà về ở với mẹ ruột khiến vợ chồng xa nhau ba tháng. Nhưng chính vì con đã giúp họ hàn gắn lại. Vì con, vì mái ấm gia đình, nữ khách mời đã chọn quay lại.

Cặp đôi bị gia đình cấm cản, từng chịu cảnh ở rể khi tiến đến hôn nhân - Ảnh 2.

Như Quỳnh từng muốn buông bỏ khi cô và chồng gặp bất hòa trong hôn nhân

Ảnh: NVCC

Trong phần chia sẻ, Như Quỳnh cũng kể về cuộc cãi vã lớn nhất – một bước ngoặt khiến cả hai phải nhìn lại cách cư xử trong đời sống chung. Duy Thành cũng hài hước cho rằng cả hai “kỵ mạng”, dù không tin vào tâm linh nhưng cũng thừa nhận vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có tháng bất hòa từ những chuyện rất đời thường như ăn uống, đi chợ, sinh hoạt trong gia đình... Tuy vậy, sau mỗi lần va chạm, điều giúp họ không buông tay chính là sự nhẫn nhịn, biết lùi một bước vì con, vì người kia và vì tổ ấm chung.

Đình Toàn đưa lời khuyên cho hôn nhân của cặp đôi

MC Đình Toàn thẳng thắn đặt vấn đề nếu như Như Quỳnh hy sinh nhiều hơn thì liệu một ngày nào đó chị có bị bộc phát hay không. Chuyên gia tâm lý chia sẻ hy sinh là một đặc điểm của người phụ nữ vì gia đình, nhưng “trong một cuộc hôn nhân, cả hai cùng xây thì mới hạnh phúc trọn vẹn”. Nếu mỗi bên không nhường nhau một chút thì hạnh phúc gia đình khó mà có được.

MC Đình Toàn chia sẻ trong cuộc sống, mỗi người sẽ có cá tính riêng của mình. Nhưng khi đã lựa chọn cùng nhau xây dựng hôn nhân, vợ chồng cần đồng lòng, thấu hiểu và sát cánh vượt qua những thử thách thì hạnh phúc mới bền lâu. Thông điệp từ câu chuyện của Duy Thành và Như Quỳnh không chỉ là nghị lực vượt khó, mà còn là bài học về sự đồng hành, sẻ chia và trân trọng nhau trong hành trình dài.

