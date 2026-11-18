Chiều 11.8, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử ông Lê Thanh Thản trong vụ "lừa bán" 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, đến nay không được cấp sổ đỏ.

Ngoài sai phạm của bị cáo, tòa tập trung làm rõ vấn đề được người mua nhà quan tâm nhất lúc này, đó là phương án khắc phục hậu quả.

Ông Thản ước tính có 10.000 tỉ, đồng ý bồi thường theo giá thị trường

Cáo trạng xác định thông qua việc bán trái phép 519 căn hộ, ông Lê Thanh Thản thu lời bất chính hơn 530 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả định giá mới nhất hồi tháng 7.2026, tổng giá trị các căn hộ là hơn 2.047 tỉ đồng (tăng gần 4 lần).

Việc định giá dựa trên phương pháp so sánh giao dịch thực tế trên thị trường, cộng với xin ý kiến chính quyền địa phương và tổ dân phố.

Ông Lê Thanh Thản (hàng trên) cùng các bị cáo là nhóm cựu cán bộ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa hỏi ông Lê Thanh Thản về kết luận định giá hồi tháng 7.2026, rằng thấy có thỏa đáng không. Chủ tịch Công ty Bemes cho biết không được tống đạt kết luận giám định, nên chỉ biết con số tổng như cáo trạng nêu, chứ không biết giá trị cụ thể từng căn hộ. Song, bị cáo sẽ chấp hành bồi thường mức giá thị trường theo từng thời điểm.

Tòa cũng hỏi ông Thản về nguồn lực để thực hiện cam kết nêu trên, không chỉ tại CT6 Kiến Hưng mà còn các dự án sai phạm khác. Ông này cho biết hiện có khoản tiền 530 tỉ đồng đã nộp cho cơ quan thi hành án, là nguồn tài chính sẵn dự kiến sử dụng để thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn các dự án bất động sản đang triển khai, đặc biệt là khu đô thị Thanh Hà. Hiện khu này còn hơn 200 ha đất "chưa làm gì". Bị cáo mong muốn Sở Xây dựng Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai.

Ông Thản ước tính khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ xây dựng khoảng 50 block căn hộ thương mại, sơ bộ ban đầu đã có 10.000 tỉ đồng, "sau này giá trị sẽ tăng lên và thu dần tiền về".

Chủ tịch Công ty Bemes kỳ vọng việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại dự án trên sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ mà tòa phán quyết.

Bị hại lo ông Thản thiếu tiền, đại diện Hà Nội nói "cứ yên tâm"

Nêu ý kiến tại tòa, nhiều bị hại bày tỏ được tạo điều kiện cấp sổ đỏ cho các căn hộ và tiếp tục sinh sống tại CT6 Kiến Hưng, trường hợp không thể thì đề nghị ông Thản bồi thường. Một số mong muốn ông Lê Thanh Thản cùng doanh nghiệp của mình sớm thực hiện cam kết bồi thường, khắc phục hậu quả.

Ông Lê Thanh Thản đến tòa bằng chiếc MPV hạng sang ẢNH: PHÚC BÌNH

Một phụ nữ là chủ căn hộ tại tầng 25 tháp CT6C - xây "chui" ngoài quy hoạch - thì lo lắng Tập đoàn Mường Thanh có đến 12 dự án, công trình vi phạm. Quy mô hậu quả là rất lớn, nếu ông Thản không đủ kinh phí để khắc phục cho tất cả thì việc thi hành sẽ ra sao, các cơ quan chức năng, trong đó có TP.Hà Nội, sẽ có biện pháp gì để buộc doanh nghiệp chấp hành.

Trả lời băn khoăn trên, đại diện TP.Hà Nội cho biết quá trình xây dựng nghị quyết xử lý 12 dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh, các cơ quan chức năng đã xem xét đầy đủ khả năng tài chính của chủ đầu tư, do vậy người dân "cứ yên tâm".

"Khả năng tài chính" mà vị đại diện đưa ra cũng được chủ tọa đề nghị làm rõ ở lượt xét hỏi trước đó. Ông này cho biết trước tiên là khoản tiền mà ông Thản đã nộp vào tài khoản của cơ quan chức năng, tiếp theo là các cơ sở bất động sản của doanh nghiệp (gồm rất nhiều khách sạn) và các dự án khu đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Vẫn theo vị đại diện, mục đích khi ban hành nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội là tạo hành lang pháp lý để xem xét cấp giấy chứng nhận cho những công trình, căn hộ đủ điều kiện được tồn tại.

Trường hợp buộc phải di dời do công trình không đáp ứng điều kiện pháp lý hoặc yêu cầu về PCCC, nơi ở mới cần có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, trong đó hạ tầng kỹ thuật phải được đầu tư đồng bộ, để người dân ổn định cuộc sống.