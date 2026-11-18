Chiều 18.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thanh Thản trong vụ lừa bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, đến nay không được cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản (hàng trên) cùng nhóm cựu cán bộ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Để sai phạm xảy ra, 5 cựu cán bộ địa phương bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông cũ, Hà Nội.

Kết quả điều tra cho thấy UBND P.Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Tại các cuộc họp giao ban quận hoặc giao ban khối quản lý đô thị, cả ủy ban phường và thanh tra xây dựng quận cũng không hề báo cáo, đề xuất kiểm tra, phát hiện vi phạm của công trình.

Phường kiểm tra nhưng doanh nghiệp không cho vào, quận thì không chỉ đạo gì

Khai tại tòa, ông Đỗ Văn Hưng gửi lời chia sẻ tới các cư dân CT6 Kiến Hưng, khi nhiều người mua nhà hơn 10 năm mà chưa được cấp sổ, song cho rằng nguyên nhân đến từ các yếu tố khách quan.

Ông Hưng trình bày thời điểm xảy ra vi phạm, Q.Hà Đông triển khai thí điểm mô hình thanh tra xây dựng quận. Do đó, quận thành lập một tổ công tác riêng biệt để quản lý các công trình xây dựng quy mô lớn trên địa bàn, chẳng hạn như CT6 Kiến Hưng; còn phường chỉ phụ trách các công trình nhà ở riêng lẻ. Khi CT6 Kiến Hưng quây tôn để khởi công, ông có biết, nhưng không biết "dự án là của Mường Thanh".

Bị truy vấn về trách nhiệm, ông Hưng nhiều lần khẳng định phường không được giao kiểm tra CT6 Kiến Hưng. Không đồng ý câu trả lời này, chủ tọa nói "không phải cứ được giao mới làm, vì đây là trách nhiệm thường xuyên".

Ông Hưng khi này nói đã chủ động cho kiểm tra, nhưng ngặt nỗi tổ công tác của phường đến thì phía chủ đầu tư không cho vào, "phải vào thì mới biết có vi phạm hay không".

"Không kiểm tra được nên bỏ mặc? Đã báo cáo gì quận chưa?", chủ tọa tiếp tục hỏi. Ông Hưng cho hay đã báo cáo vướng mắc lên quận, trong đó có một phó chủ tịch trực tiếp phụ trách lĩnh vực.

Thậm chí, khi vị phó chủ tịch quận tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh rất nhiều, phường cũng gửi cả báo cáo ý kiến cử tri, nhưng sau đó không thấy quận chỉ đạo gì cụ thể, cũng không có đoàn nào xuống kiểm tra.

Cựu chủ tịch phường xin không truy cứu trách nhiệm hình sự

Sau khi nghe phân trần, chủ tọa hỏi ông Hưng thấy bản thân có trách nhiệm gì trong sai phạm của doanh nghiệp. Cựu chủ tịch phường tiếp tục cho rằng nếu được giao mà không làm thì mới nhận trách nhiệm, đằng này không được giao, "nhận thức của tôi là bất kỳ việc gì cũng phải giao cụ thể".

Với nhận thức ấy, ông Hưng khẳng định phường đã làm hết trách nhiệm trong quản lý các công trình xây dựng riêng lẻ. Còn với CT6 Kiến Hưng, dù không được giao nhưng cũng đã "nỗ lực hết sức", đã giao cán bộ đến kiểm tra nhưng không được vào, như đã nói ở trên.

Chưa kể, trong bối cảnh Kiến Hưng vừa chuyển từ xã lên phường, đô thị hóa còn nhiều vấn đề, quy mô của CT6 Kiến Hưng vượt năng lực quản lý cấp phường, cán bộ "vừa thiếu, vừa yếu", lại không có hồ sơ…

Từ những căn cứ đã nêu, cựu chủ tịch phường cho rằng cáo trạng truy tố "không đúng người", rất buồn vì ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống nhiều năm qua. Bị cáo đề nghị tòa vận dụng Nghị quyết 29 của Quốc hội, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mình.

Trái ngược với lời khai của ông Hưng, trong phần xét hỏi trước đó, ông Lê Thanh Thản khẳng định quá trình xây dựng không có ai đến kiểm tra, thậm chí có đoàn đến động viên doanh nghiệp "cứ làm đi".

Chủ tọa đặt vấn đề nhóm cán bộ phường đến kiểm tra nhưng không được vào dự án, ông Thản bác bỏ, đồng thời quay xuống 5 bị cáo nhóm cựu cán bộ nói: "Tôi còn không biết mấy đồng chí này ở đâu. Quận không kiểm tra, nói gì đến phường".

Trong phần thủ tục, luật sư cũng đề nghị tòa triệu tập các ông Nguyễn Quang Ngọc, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Hà Đông; ông Lê Cường và ông Phạm Khắc Tuấn, cùng là cựu Chủ tịch UBND Q.Hà Đông tới tòa.





