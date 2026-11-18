"Đại gia" Lê Thanh Thản đang bị TAND TP.Hà Nội xét xử với cáo buộc lừa dối bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, không cấp được sổ đỏ, qua đó thu lời bất chính hơn 530 tỉ đồng.

"Xin lỗi bà con", muốn nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách

Trước bục khai báo, ông Thản thừa nhận sai phạm, song đề nghị xem lại số tiền bị cáo buộc thu lời bất chính. "Đúng là bán 519 căn hộ thu về hơn 530 tỉ, nhưng phải trừ đi chi phí bị cáo đã bỏ ra để xây dựng các căn hộ này", ông Thản nói.

Đáng chú ý, ông Thản gửi lời xin lỗi đến người mua nhà vì đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng căn hộ, đồng thời mong tòa cho cơ hội được sửa sai, khắc phục hậu quả.

Ông Lê Thanh Thản tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa hỏi ông Thản đã có biện pháp gì để khắc phục chưa. Ông Thản đưa ra 2 phương án, một là di dời các hộ dân tại căn hộ sai phạm ở CT6 Kiến Hưng xuống khu đô thị Thanh Hà, hai là trả lại tiền cho người mua nhà.

Cả hai phương án trên ông Thản đều khẳng định đã sẵn sàng thực hiện. Hôm qua, ông đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án. Phía Ngân hàng BIDV cũng đã phát hành bảo lãnh 1.000 tỉ đồng, cam kết cho vay để thực hiện dự án tại khu đô thị Thanh Hà, qua đó lấy nhà đổi nhà cho người mua.

Chủ tọa cho biết thêm, không chỉ CT6 Kiến Hưng, doanh nghiệp của ông Thản còn có vi phạm tại hàng loạt dự án khác. Vậy bị cáo có hướng khắc phục ra sao?

Ông Thản nói "khắc phục dần thôi" hoặc di dời sang dự án khác, hoặc trả lại tiền, tương tự như CT6 Kiến Hưng. Tuy nhiên, do số lượng sai phạm là rất lớn, ông Thản thừa nhận hiện chưa thể đủ nguồn lực để khắc phục hết.

Do đó, bị cáo mong muốn được tạo điều kiện tiếp tục triển khai tại dự án khu đô thị Thanh Hà, để tạo nguồn lực khắc phục sai phạm.

Đặc biệt, ông Thản bày tỏ mong muốn nộp 50% tiền từ nguồn thu lợi nhuận vào ngân sách. Đổi lại, bị cáo tha thiết cho doanh nghiệp được chuyển đổi công năng các dự án từ dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê, để "có điều kiện phát triển sau này".

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"Quá trình xây, không cơ quan nào đến kiểm tra"

Vẫn theo lời khai của ông Lê Thanh Thản, UBND tỉnh Hà Tây cũ đã nhất trí về mặt chủ trương đối với dự án CT6 Kiến Hưng, nhưng Công ty Bemes đã không hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng, đây chính là sai phạm.

Bị cáo phân trần thời điểm đó nếu giữ nguyên công năng là văn phòng thì sẽ khó tìm được người thuê nên doanh nghiệp đã xin chuyển đổi, thế nhưng chưa được thực hiện thủ tục pháp lý như đã nêu.

Theo quy hoạch, dự án CT6 Kiến Hưng có 718 m2 dành cho nhà trẻ, trường học, song thực tế không có m2 nào mà được thay thế bằng các căn hộ thấp tầng. Ông Thản giải thích thời điểm xây dựng đã có trường học nhưng nhu cầu sử dụng của cư dân không hết, nên đã tự ý xây dựng phần nhà liền kề.

Phiên tòa xét xử ông Thản cùng nhóm cựu cán bộ địa phương ẢNH: PHÚC BÌNH

Lời khai của Chủ tịch Công ty Bemes còn cho thấy, trong quá trình xây dựng dự án, không có cơ quan nào đến kiểm tra hay ban hành văn bản đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp mới nhận được quyết định xử phạt hành chính.

Kết quả điều tra cũng thể hiện UBND phường Kiến Hưng (cũ), quận Hà Đông (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Các cuộc họp giao ban quận hoặc giao ban khối quản lý đô thị, cả ủy ban phường và thanh tra xây dựng quận không hề báo cáo, đề xuất kiểm tra, phát hiện vi phạm của công trình.

Do đó, ngoài ông Lê Thanh Thản, 5 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ phường và thanh tra xây dựng bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.