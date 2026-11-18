TAND TP.Hà Nội đang xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản đến tòa, sáng 18.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo tổ chức xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, trong đó "xây chui" cả tòa tháp CT6C, khiến tổng số căn hộ tăng từ 231 lên tới 1.582 căn, gấp gần 7 lần cấp phép.

Xây xong, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán căn hộ cho người dân. Trong đó, 934 căn (cả chung cư và thấp tầng) đã được cấp "sổ đỏ", 519 căn không được cấp sổ, 160 căn đã bán nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ, 6 căn chưa bán.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định 519 căn hộ nêu trên do các khách hàng đã bỏ ra 590 tỉ đồng để mua. Trừ đi 10% thuế VAT đã nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Người mua nhà mong muốn gì?

Theo thông báo của chủ tọa, hơn 100 người được tòa triệu tập với tư cách bị hại và có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên xử.

Là một trong những bị hại có mặt sớm nhất, ông Lê Đức Phương, 68 tuổi, đang sở hữu một căn hộ 72 m2 tại tòa CT6C - xây ngoài quy hoạch được cấp phép.

Ông Lê Đức Phương, người sở hữu căn hộ tại tháp CT6C ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Phương kể mua căn hộ năm 2011, với giá 21 triệu đồng mỗi m2, tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Thời điểm mua, dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện "hàng hot" vì mức giá và vị trí rất phù hợp với thu nhập, vì thế ông phải nhờ người quen, mất tiền chênh, mới có được suất mua.

Người đàn ông quyết định xuống tiền với mong muốn có chỗ ở cho các con, song không thể ngờ sau 13 năm căn hộ vẫn không thể được cấp sổ đỏ.

Nay, điều mong mỏi lớn nhất của ông Phương là được cấp sổ cho căn hộ, tiếp tục được sinh sống tại nơi ở hiện tại để ổn định lâu dài. Nếu không thể tiếp tục ở lại, ông hy vọng được đền bù thỏa đáng theo giá thị trường.

Nỗi lòng của ông Phương cũng là điểm chung của hầu hết người dân đã mua căn hộ sai phạm tại CT6 Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số hơn 7 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Bemes cho biết đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ.

Trong khi đó, phần lớn khách hàng đều đề nghị được hỗ trợ cấp sổ, nếu không thể thì ông Thản phải bồi thường theo quy định.

Ông Thản từng đề xuất 3 phương án: xử phạt vi phạm hành chính, thỏa thuận với người mua nhà di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, thỏa thuận mua lại hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ tháp CT6C.

Tuy nhiên, đến nay các bên không đạt được thỏa thuận. Ông Thản đề nghị BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội và được ngân hàng cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Tháp CT6C với hơn 400 căn hộ được xây dựng ngoài quy hoạch ẢNH: PHÚC BÌNH

Hà Nội ban hành nghị quyết, CT6 Kiến Hưng sẽ được xử lý ra sao?

Ở một diễn biến quan trọng khác, kết luận định giá mới nhất vào tháng 7.2026 xác định 519 căn hộ mà ông Thản "lừa dối" bán cho khách hàng có tổng giá trị hơn 2.047 tỉ đồng (tăng gần 4 lần).

HĐND TP.Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục đối với 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo nghị quyết này, các công trình được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện) là công trình đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy, không vi phạm chỉ giới đường đỏ…

Nhóm 2 (buộc phá dỡ) khi không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy, chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

Với trường hợp phải di dời, người dân được nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.