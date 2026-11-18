Ông Lê Thanh Thản đến tòa bằng xe sang
Ông Lê Thanh Thản đến tòa bằng chiếc MPV hạng sang Lexus LM, sẽ bị xét xử trong 13 ngày, liên quan đến cáo buộc 'lừa bán' 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ.
Sáng nay 18.11, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử ông
Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, với cáo buộc "lừa dối khách hàng" tại dự án CT6 Kiến Hưng
Ngay từ sớm, an ninh tại trụ sở tòa được thắt chặt, nhiều cảnh sát cơ động được huy động để bảo đảm trật tự. Người tham dự phiên tòa được kiểm tra giấy tờ ngay tại khu vực cổng, sau đó qua lớp cửa an ninh, trước khi di chuyển lên hội trường xét xử.
Khoảng 8 giờ 20, ông Lê Thanh Thản đến tòa trên chiếc MPV hạng sang Lexus LM. Do bị đau chân, ông Thản được tạo điều kiện ngồi trên xe đến sát cửa an ninh mới phải xuống, để lên phòng xét xử.
Ông Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ địa phương bị đưa ra xét xử sau hơn 3 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung. Phiên tòa do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa, dự kiến diễn ra 13 ngày.
Cáo trạng xác định Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (địa chỉ ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ), do ông Lê Thanh Thản nắm giữ 90% cổ phần, còn lại thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái ông Thản) cùng một người họ hàng
Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm 2 tòa tháp CT6A và CT6B chung khối đế, cao 31 tầng, gồm 2 tầng hầm, tầng 2 - tầng 4 là trung tâm thương mại, từ tầng 5 - tầng 31 của tháp CT6A là 231 căn hộ chung cư cao cấp, từ tầng 5 - tầng 31 của tháp CT6B là 459 phòng khách sạn. Ngoài ra còn có khu thấp tầng với 15 căn hộ cao 3 tầng và 718 m2 để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.
Tuy nhiên, quá trình xây dựng, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nêu trên. Thực tế dự án có tới 3 tòa tháp chung khối đế, cao 31 tầng, 1 tầng áp mái và tum thang. Số tầng hầm giảm chỉ còn 1, không có trung tâm thương mại. Tháp CT6A "đội" lên 700 căn hộ chung cư, tháp CT6B không có một phòng khách sạn nào mà chuyển hết sang căn hộ.
Đặc biệt, cả tòa tháp CT6C được ông Thản cho xây nằm ngoài quy hoạch, với 438 căn hộ. Điều này khiến tổng số căn hộ chung cư tăng từ 231 lên tới 1.582 căn, gấp gần 7 lần cấp phép. Khu nhà thấp tầng cũng được ông Thản chỉ đạo "hô biến" tăng lên 38 căn hộ cao 4 tầng. Diện tích xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo không có một m2 nào mà được chuyển vào trong phần nhà chung cư.
ẢNH: PHÚC BÌNH (CHỤP SÁNG 18.11)
Xây xong, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán căn hộ cho người dân. Trong đó, 934 căn (cả chung cư và thấp tầng) đã được cấp "sổ đỏ", 519 căn không được cấp sổ, 160 căn đã bán nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ, 6 căn chưa bán. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định 519 căn hộ nêu trên do các khách hàng đã bỏ ra 590 tỉ đồng để mua. Trừ đi 10% thuế VAT đã nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 531 tỉ đồng.
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