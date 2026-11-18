Xây xong, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán căn hộ cho người dân. Trong đó, 934 căn (cả chung cư và thấp tầng) đã được cấp "sổ đỏ", 519 căn không được cấp sổ, 160 căn đã bán nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ, 6 căn chưa bán. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định 519 căn hộ nêu trên do các khách hàng đã bỏ ra 590 tỉ đồng để mua. Trừ đi 10% thuế VAT đã nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 531 tỉ đồng.