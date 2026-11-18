Sáng nay 18.11, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, với cáo buộc "lừa dối khách hàng" tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Phiên tòa được mở sau hơn 3 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đặc biệt, HĐND TP.Hà Nội mới đây ban hành nghị quyết xử lý 12 công trình vi phạm liên quan đến ông Thản, trong đó có dự án CT6 Kiến Hưng.

Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, trong đó "xây chui" cả tháp CT6C với 438 căn hộ ẢNH: PHÚC BÌNH

"Hô biến" số căn hộ tăng gần 7 lần cấp phép

Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (địa chỉ ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ), do ông Lê Thanh Thản nắm giữ 90% cổ phần, còn lại thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái ông Thản) cùng một người họ hàng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm 2 tòa tháp CT6A và CT6B chung khối đế, cao 31 tầng, gồm 2 tầng hầm, tầng 2 - tầng 4 là trung tâm thương mại, từ tầng 5 - tầng 31 của tháp CT6A là 231 căn hộ chung cư cao cấp, từ tầng 5 - tầng 31 của tháp CT6B là 459 phòng khách sạn. Ngoài ra còn có khu thấp tầng với 15 căn hộ cao 3 tầng và 718 m2 để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nêu trên. Thực tế dự án có tới 3 tòa tháp chung khối đế, cao 31 tầng, 1 tầng áp mái và tum thang.

Trong đó, số tầng hầm giảm chỉ còn 1, không có trung tâm thương mại. Tháp CT6A "đội" lên 700 căn hộ chung cư, tháp CT6B không có một phòng khách sạn nào mà chuyển hết sang căn hộ.

Đặc biệt, cả tòa tháp CT6C được ông Thản cho xây nằm ngoài quy hoạch, với 438 căn hộ. Điều này khiến tổng số căn hộ chung cư tăng từ 231 lên tới 1.582 căn, gấp gần 7 lần cấp phép.

Khu nhà thấp tầng cũng được ông Thản chỉ đạo "hô biến" tăng lên 38 căn hộ cao 4 tầng. Diện tích xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo không có một m2 nào mà được chuyển vào trong phần nhà chung cư.

Xây xong, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán căn hộ cho người dân. Trong đó, 934 căn (cả chung cư và thấp tầng) đã được cấp "sổ đỏ", 519 căn không được cấp sổ, 160 căn đã bán nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ, 6 căn chưa bán.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định 519 căn hộ nêu trên do các khách hàng đã bỏ ra 590 tỉ đồng để mua. Trừ đi 10% thuế VAT đã nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Chi tiết các sai phạm "khủng" về trật tự xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

"Xây chui" cả tòa tháp trong 3 năm

Điều kinh ngạc trong vụ án này không chỉ là quy mô sai phạm, mà còn đến từ cách mà sai phạm ấy diễn ra trót lọt. Làm thế nào một tòa tháp sừng sững với 438 căn hộ, không nằm trong quy hoạch, xây dựng từ tháng 10.2010 đến mãi tháng 11.2012, tức kéo dài suốt 3 năm, mà vẫn có thể tồn tại?

Câu trả lời được làm sáng tỏ một phần qua nội dung bản cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội. Kết quả điều tra cho thấy, UBND phường Kiến Hưng (cũ), quận Hà Đông (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án CT6 Kiến Hưng.

Tương tự tại các cuộc họp giao ban quận hoặc giao ban khối quản lý đô thị, cả ủy ban phường và thanh tra xây dựng quận cũng không hề báo cáo, đề xuất kiểm tra, phát hiện vi phạm của công trình.

Sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, ngoài ông Lê Thanh Thản, 5 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ phường và thanh tra xây dựng bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, kết luận định giá mới nhất vào tháng 7.2026 xác định 519 căn hộ mà ông Thản "lừa dối" bán cho khách hàng hiện tổng giá trị hơn 2.047 tỉ đồng (tăng gần 4 lần). Phần lớn khách hàng mong muốn được cấp "sổ đỏ" cho các căn hộ này, nếu không được thì ông Thản phải bồi thường.

Do không thể thỏa thuận với người dân, ông Thản đề nghị BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội và được ngân hàng cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường.